FeCWC 2023: RB Leipzig als bestes Team der Gruppenphase weiter - Fnatic-Ära geht dramatisch zu Ende

RB Leipzig brachte den Vorsprung ins Ziel. In der Rückserie holten die Sachsen zehn Punkte, schlossen die Gruppenphase als Tabellenführer ab. Bitter wurde es für den Titelverteidiger Riders - bei Fnatic ging dramatisch eine Ära zu Ende.

Die Fallhöhe war enorm für RB Leipzig. Als Tabellenführer gingen die Sachsen in die Rückserie der Gruppenphase des FIFAe Club World Cup (FeCWC) 2023. 13 Punkte ergatterten Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin und Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang am Donnerstag - trotz eines Technik-Chaos, das für 50 Minuten das komplette Event lahm legte.

RB Leipzig zeigt Mentalität

Ein langer erster Spieltag, der auch am RB-Duo zehrte. "Wir haben aufgrund unserer Tabellensituation die Gunst der Stunde genutzt und es vor den Partien etwas ruhiger angehen lassen, allerdings ohne die Gegner zu unterschätzen", erzählt Gültekin im Gespräch mit kicker eSport.

Letzteres wäre auch fatal gewesen, denn wie am Vortag waren die Begegnungen durchaus eng. Auch wenn es das Ergebnis manchmal nicht so ausdrückte. Gegen Riders x Atletico Madrid und SPQR Academy gab es eindeutige Resultate, der Weg dahin war aber nicht mühelos. In beiden Partien ging jeweils der Gegner in Führung. "Wir mussten Mentalität zeigen, da es vor allem gegen Riders schwer wird, sobald sie 1:0 vorne liegen."

K.-o.-Phase trotz Chancenwucher

Die einzige Niederlage des Abends kassierten die Roten Bullen gegen Ajax Brazil. 'RBLZ_Vejrgang' schimpfte häufig während der Partie und das zu Recht. Mehrmals ließen die Leipziger beste Torchancen liegen. Nicht besser, aber letztlich effizienter war schließlich Ajax. Auch wenn damit die Weste nicht weiß blieb, zogen die RBLZ als bestes Team der Gruppenphase in die K.-o.-Runde ein. "Ein großartiger Erfolg, vor allem bei dieser Hammergruppe", bilanziert Gültekin, warnte aber zugleich: "Kaufen können wir uns davon allerdings nichts, wenn wir jetzt im Achtelfinale ausscheiden. Dann wäre ich lieber Vierter geworden, aber am Ende Weltmeister."

Der nächste Schritt dahin muss nun gegen Hollywood erfolgen - Vierter der Gruppe A. Auf den Gegner will 'RBLZ_Umut' im Vorfeld eher weniger schauen: "Wir möchten uns auf unser Spiel fokussieren. Wenn wir konstant sind, dann können uns nur wenige schlagen." Anders als zuvor wird ab dem Viertelfinale im Best-of-Two gespielt. "Dadurch wird in den Begegnungen deutlich mehr Skill zu sehen sein", prognostiziert der scheidende Einzel-Weltmeister.

Fnatic-Ära geht zu Ende

Während RB Leipzig weitergekommen ist, musste sich der Titelverteidiger Riders schon in der Vorrunde geschlagen geben. Auch am zweiten Tag blieben Diogo 'Tuga810' Pombo und Andoni 'AndoniiPM' Payo hinter den Erwartungen. Dramatisch wurde es in Gruppe A, wo Fnatic nicht nur hauchzart ausschied, sondern dadurch auch eine Ära zu Ende ging.

Ein letztes Mal gemeinsam: 'Tekkz' (l.) und 'Diogo'. FIFA via Getty Images

Donovan 'Tekkz' Hunt und Diogo 'Diogo' Mendes scheiterten am direkten Vergleich gegen den Leipzig-Gegner Hollywood, wodurch das langjährige Duo auf Platz fünf stagnierte. Gleichbedeutend ist das Ausscheiden mit ihrem letzten gemeinsamen Auftritt, 'Diogo' verlässt die britische Organisation. Beide spielten seit 2021 gemeinsam. "Ein wirklich enttäuschendes Abschlussturnier, aber es ist nur eines von vielen. Es war eine gute Zeit, 'Diogo'. Es hat nicht sollen sein, aber so ist das Leben. Danke für alles in den letzten Jahren, ich liebe dich und deine Familie und wünsche euch nur das Beste", twitterte 'Tekkz' im Anschluss. Alle weiteren Ergebnisse und die Tabellen gibt es bei uns in der Spieltagsübersicht.