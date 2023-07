FeCWC 2023: Leipzig ringt Hollywood nieder und steht im Viertelfinale - Elfer-Wahnsinn bei Ajax

RB Leipzig hat beim FIFAe Club World Cup das Viertelfinale erreicht. In zwei zähen Spielen bezwangen die Sachsen Hollywood. Deutlich dramatischer wurde es zwischen Ajax und FUTWIZ: 30 Elfmeter wurden benötigt, ehe ein Sieger gefunden war.

Das beste Team der Gruppenphase gegen das Duo der Stunde. So lauteten die Vorzeichen der Viertelfinalbegegnung zwischen RB Leipzig und Hollywood. Die Australier starteten am Freitag eine furiose Aufholjagd, gewannen vier ihrer fünf Partien und sicherten sich noch Rang vier. Zum Leidwesen von Fnatic, die ausschieden.

Die Roten Bullen dagegen dominierten die Hammergruppe C - und gewannen 70 Prozent ihrer Spiele. "Klar gibt uns das Selbstvertrauen, aber es ist jetzt die K.-o.-Runde. Da wird alles auf null gesetzt", sagte Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin kurz vor Anpfiff im Stream der FIFA. Seine Kontrahenten sahen den Druck eindeutig auf Leipziger Seite. "Es wird schwer, sie zu schlagen. Aber wenn wir so wie am Freitag spielen, können wir sie vor Probleme stellen", meinte Negede 'Negedetron' Hunegnaw.

Frühes Tor bringt die Entscheidung

Im Hinspiel setzte Leipzig direkt das erste Ausrufezeichen und erzielte früh nach zehn Ingame-Minuten das 1:0. Den ersten Versuch aus kurzer Distanz konnte die australische Organisation noch blocken, den Nachschuss brachte RB schließlich im Tor unter.

Für lange Zeit war es die letzte und somit einzige gefährliche Tormöglichkeit. Erst nach knapp einer Ingame-Stunde kam das Hollywood-Doppel zu seiner besten Chance. Ohne Gegenspieler liefen sie auf das Leipziger Tor zu, doch den Schuss aus spitzem Winkel parierte der Schlussmann.

Ein insgesamt zähes Spiel. Zwar mit gefälligen Kombinationen, aber auch vielen Fehlern im letzten Drittel. Besser wurde das im zweiten Aufeinandertreffen nicht. Sowohl Hollywood als auch Leipzig hatten je einen guten Abschluss, den der gegnerische Torhüter parierte. Letztlich brachten Gültekin und Vejrgang den knappen Vorsprung über die Zeit und zogen damit ins Viertelfinale ein. Um 20 Uhr treffen sie dort auf Bröndby Esport.

Mitfavorit raus - Elfer-Drama zwischen Ajax und FUTWIZ

Sollten die Roten Bullen auch das Viertelfinale gewinnen, hätte in der Runde der besten vier womöglich der FC Basel gewartet. Nach einer starken Gruppenphase gehörten die Eidgenossen zu den Mitfavoriten auf den Titel, konnten die hohen Erwartungen aber nicht bestätigen. Gegen Leipzigs Gruppengegner Dux America war frühzeitig Schluss.

Enttäuschung bei Ajax Brazil. FIFA via Getty Images

Dramatisch wurde es zwischen Ajax Brazil und Team FUTZWIZ Europe. Nach zwei Unentschieden musste die Entscheidung im Elfmeterschießen herbeigeführt werden. Was anfänglich noch keiner wusste: Es sollte für beide Teams eine Nervenschlacht werden. 28 Mal wurde vom Punkt angetreten, ehe Ajax am Innenpfosten sowie Torhüter scheiterte und FUTWIZ den 30. Elfmeter frech in die Mitte zum Sieg lupfte. Team FUTZWIZ Europe bleibt damit ein möglicher Finalgegner der RBLZ. Alle weiteren Ergebnisse und die Tabellen gibt es bei uns in der Spieltagsübersicht.