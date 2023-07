FeCWC 2023: Danish Dynamite geht hoch - Leipzig und 'RBLZ_Anders' mit emotionalem Comeback

RB Leipzig hat das Halbfinale des FIFAe Club World Cup 2023 erreicht. Die Sachsen schlugen Bröndby Esport in aufgeheizter Atmosphäre nach Verlängerung - und ließen den Worten von Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang Taten folgen.

Mit Emotion zum Comeback: 'RBLZ_Anders' und Leipzig stehen im FeCWC-Halbfinale. FIFA via Getty Images

"Ich will wirklich gerne das dänische Team rausschmeißen", hatte Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang vor dem Duell gewohnt offensiv verkündet. Sein Wunsch sollte in Erfüllung gehen: RB Leipzig setzte sich im Viertelfinale gegen Bröndby Esport nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand mit 5:3 durch. In einer aufgeheizten Atmosphäre sorgte vor allem Vejrgang für emotionale Momente. Für das FIFA-Wunderkind gab es beim Comeback kein Halten mehr.

Dabei hatte für Leipzig alles denkbar ungünstig begonnen: Nach 30 ereignislosen Ingame-Minuten ging Bröndby im Hinspiel mit der ersten Gelegenheit in Führung. 'RBLZ_Umut' und 'RBLZ_Anders' fanden nicht zu ihrem gewohnten Offensivspiel. Stattdessen schlugen nach dem Wiederanpfiff erneut die Dänen zu: Ein platzierter Flachschuss schlug zum 0:2 aus Sicht der Sachsen ein. RB fand trotz einiger Chancen keine Antwort mehr.

"Ganz besonderes Spiel gegen seine dänischen Freunde"

Nach der größten Gelegenheit zum Anschluss richtete 'RBLZ_Anders' erstmals einige deutliche Worte an seinen Coach Daniel 'Fehrminator' Fehr. "Für ihn war es ein ganz besonderes Spiel gegen seine dänischen Freunde", meinte der Trainer nach dem Halbfinale gegenüber kicker eSport und erläuterte die kleine Spieler-Schelte: "Anders hätte gerne im 4-4-2 gestartet. Aber wir haben uns dafür entschieden, im 5-4-1 zu beginnen und das Ganze etwas kontrollierter anzugehen."

Letztlich sorgte genau diese Umstellung auf 4-4-2 im Rückspiel für den Umschwung. Schon nach 17. Ingame-Minuten verkürzten Gültekin und Vejrgang nach Gesamtabrechnung. Anschließend ließen sie zwei große Möglichkeiten aus - und wurden bestraft. Bröndby stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

FIFA via Getty Images

Doch das Leipziger Feuer war entflammt. Schon das 2:3 aus RB-Sicht war gefolgt von einem breiten Lächeln Vejrgangs. Nach dem 3:3 nur drei Ingame-Minuten später feierte 'RBLZ_Anders' mit den Fingern an den Ohren, die Zuschauer waren ebenfalls angeheizt. Die Entscheidung noch in der regulären Spielzeit blieb allerdings aus - somit musste die Verlängerung her. Dort fiel Bröndby endgültig auseinander: Ein Stolper-Abpraller führte zum 4:3 für RB.

Jubellauf in Richtung Publikum - 'RBLZ_Umut' angeschlagen

Vejrgang setzte nach der ersten Leipziger Führung der gesamten Begegnung zum Jubellauf an, rannte von der Bühne in Richtung der Zuschauer. Nachdem der 17-Jährige wieder eingefangen war, spielten die RBLZ die Verlängerung routiniert zu Ende. Auf einen doppelten Aluminium-Treffer folgte noch das 5:3. Im Halbfinale des FeCWC 2023 trifft RB am Sonntag um 16 Uhr auf TG.NIP - mit dem klaren Ziel, um 17:30 Uhr auch das Finale zu bestreiten.

"Die Favoritenrolle bleibt natürlich nicht aus", meinte 'Fehrminator'. "Uns ist das aber ehrlicherweise egal." Weniger egal dürfte dem RBLZ-Coach die Gesundheit seines Noch-Einzel-Weltmeisters sein: 'RBLZ_Umut' hatte am Samstag angeschlagen gespielt, Fehr berichtete von Kopfschmerzen. Draußen habe es in Riad "45 Grad, drinnen sind es 19 Grad - es fühlt sich aber wie zwölf an". Laut 'Fehrminator' sei es "fast vorprogrammiert, krank zu werden".

FUTWIZ kann wohl nicht ohne Drama

Ein weiteres Drama lieferte das Team FUTWIZ Europe: Nach dem 30-Elfmeter-Wahnsinn gegen Ajax Brazil geriet auch das Duell mit Atlantide Wave zum Thriller. Die Franzosen gingen zunächst mit 2:0 in Führung, FUTWIZ rettete sich mit zwei späten Treffern im Rückspiel (79./88.) in die Verlängerung. Dort erwischte Atlantide wieder den besseren Start und legte das 3:2 in der Gesamtabrechnung vor - ehe FUTWIZ in der 114. und der 121. Minute die Begegnung noch drehte.

Ethan 'EthxnH' Higgins zeigte sich nach dem Last-Minute-Triumph "schon wieder sprachlos". Sein Teamkollege Jacob 'NiKSNEB' Benskin freute sich zwar über den Halbfinaleinzug, meinte aber auch: "Ich weiß wirklich nicht, wie oft wir das noch machen können." FUTWIZ trifft in der Vorschlussrunde auf das zuletzt so stark aufspielende Napoli eSports. Alle weiteren Ergebnisse und die Tabellen gibt es bei uns in der Spieltagsübersicht.