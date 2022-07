FeCWC 2022: Team Riders ist Klub-Weltmeister

Team Riders ist Klub-Weltmeister 2022! Im Finale besiegten sie SAF dank eines dominanten Endspurts. Lange war das Endspiel offen.

SAF, die zuvor Schalke-Bezwinger Ninjas in Pyjamas im Halbfinale besiegt hatten (2:1 und 2:1), als auch Riders tasteten sich zu Beginn der Partie ab. Erst in der zweiten Halbzeit spielten beide mit einem etwas offenerem Visier, was sich gleich auszahlen sollte - für beide.

Postwendende Antwort

In der 50. Ingame-Minute konnte sich Dan 'Stingrayjnr' Ray im Sechzehner frei bewegen. Er setzte zwei Mal zum Dribbling an, doch die Gegner orientierten sich alle in die Mitte. Ein folgenschwerer Fehler, denn ohne Druck des Gegners schloss er ins lange Eck ab - 1:0. Eine Führung, die nicht lange währen sollte.

Nur drei Ingame-Minuten später spielte Riders einen langen Ball hinter die Kette. Ihr Stürmer setzte sich im Eins-gegen-eins durch, traf per Direktabnahme aus spitzem Winkel ins lange Eck.

Zwar kamen Diogo 'Tuga810' Pombo und Andoni 'AndoniiPM' Payo von den Riders noch zu einem weiteren Abschluss, scheiterten aber aus kurzer Distanz an einem Gegenspieler, der blocken konnte. Mit einem Unentschieden ging es damit ins Rückspiel.

Dan 'StingrayJnr' im Fokus FIFA via Getty Images

In dem setzte sich die Dominanz der Riders durch. Sie hatten mehr vom Spiel, SAF versuchte dagegen mit langen Bällen schnell hinter die Kette zu kommen - vergeblich. Wie im Hinspiel auch, sollte die zweite Halbzeit deutlich spektakulärer werden.

Riders veredeln ihre Dominanz

Nach 60 Ingame-Minuten hatten Pombo und Payo die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Im Sechzehner zogen sie eine Passstafette auf und hatten das Auge für den elf Meter zentral frei vor dem Tor stehenden Spieler. Der zog mit aller Härte ab, zielte jedoch in den virtuellen Nachthimmel. Deutlich besser machten sie es nur wenige Momente später.

Sie spielten SAF im Strafraum schwindelig, legten quer, doch dieses Mal saß der wuchtige Schuss - 2:1 im Gesamtergebnis. In der Folge machten Ray und sein Teamkollege 'Conkai' auf, doch zu eigenen Möglichkeiten kam es nicht mehr. Stattdessen hatte Riders zwei Mal die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterten aber am Torhüter.

Es war das härteste Spiel, was wir in diesem Turnier hatten. Der Ausgleich war so wichtig. Diogo 'Tuga810' Pombo

Nichtsdestotrotz reichte das Tor aus der 63. Ingame-Minute. Diogo 'Tuga810' Pombo und Andoni 'AndoniiPM' Payo sicherten sich damit nicht nur die Trophäe, sondern auch 300.000 US-Dollar Preisgeld.

Für Pombo ein lang herbeiersehnter Moment: "Ich bin so glücklich! Nach vier Jahren - ich habe eine Menge an wichtigen, großen Spielen verloren, nie ein Major-Turnier gewonnen. Es war das härteste Spiel, was in diesem Turnier hatten. Der Ausgleichstreffer war so wichtig", erzählte er am Mikro der FIFA.

Freude pur bei Riders. FIFA via Getty Images

Für die deutschen Teilnehmer verlief der Turnier mit gemischten Gefühlen. Während der 1. FC Köln bereits nach der Gruppenphase ausschied, trafen Schalke und NEO im Achtelfinale aufeinander. Dort setzten sich die Knappen durch, mussten aber nach dem Viertelfinale die Heimreise antreten.

Nach dem FIFAe World Cup, den Umut 'Umut' Gültekin gewinnen konnte, und dem FIFAe Club World Cup, steht nächste Woche noch die FIFAe Nations Series an. Dort spielen 'Umut', Mustafa 'xMusti19' Cankal und Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen für Deutschland um den Titel. Los geht es für das DFBe-Team am 27. Juli ab 18 Uhr.