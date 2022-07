FeCWC 2022: Schalke mühelos weiter, NEO am Ende auch mit Glück

Die letzten Entscheidungen der Gruppenphase des FIFAe Club World Cup (FeCWC) sind gefallen. Schalke und NEO schafften den Sprung in die K.-o.-Phase. In der gibt es nun eine äußert unglückliche Konstellation.

Schalke veredelte seine gute Ausgangslage. FIFA via Getty Images

Nachdem der 1. FC Köln am Donnerstagvormittag ausschied, liegen die deutschen Hoffnungen beim FC Schalke 04 und der Organisation NOMEN EST OMEN (NEO). Die Schalker erarbeiteten sich bereits am Mittwoch eine komfortable Ausgangsposition.

Mit zwölf Punkten schafften sie beinahe den perfekten Start. Die Steilvorlage von Mittwoch drückten die Knappen heute über die Linie. Bereits zwei Spiele vor Ende waren Serhat 'Serhatinho' Öztürk, Hasan 'Hasoo19' Eker und Julius 'Juli' Kühle für die K.-o.-Phase qualifiziert. Ein souveränes 3:1 gegen den Viertplatzierten - KoraGate GeeKay eSports - genügte.

Zusätzlich zu Schalke und KoraGate GeeKay eSports haben in Gruppe B auch Riders um Diogo 'Tuga810' Pombo sowie SAF den Sprung in die nächste Runde geschafft. Ausgeschieden ist dagegen Complexity Gaming. Der Klub-Weltmeister von 2019 steigerte sich und gewann gar gegen Schalke, der Ballast aus der mageren Ausbeute am Mittwoch war aber zu groß.

NEO kämpft sich weiter

Fehlt noch die Organisation NEO, bei der Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen spielt. Das Team des deutschen Einzelmeisters erreichte aber auch am Donnerstag keine Topform. Am Mittwoch sich gut in Position gebracht, schien heute die Qualifikation nur noch Formsache.

Sowohl ein Remis als auch ein Sieg schienen vielversprechend, doch es musste nochmal gezittert werden. Zwei Niederlagen, darunter eine gegen Team Gullit, brachte die Konkurrenten Dire Wolves und Team Gullit wieder ran.

Der Sprung in die K.o.-Phase glückte. FIFA via Getty Images

Ein 1:1 zum Abschluss gegen Fnatic reichte schließlich zur Qualifikation. Auch, da Team Gullit gegen DUX America verlor und im Worst Case (bei Sieg Team Gullit und Dire Wolves bei Remis von NEO, Anm. d. Red.) der direkte Vergleich gegen Dire Wolves genügt hätte. Ab 18 Uhr kommt es am Freitag dann zu einer äußerst unglücklichen Konstellation im Achtelfinale: NEO trifft auf Schalke 04.

Ehrenhafte Aufholjagd von DUX America

Fnatic, GBX Esports Team und Dire Wolves folgen NEO in die K.-o.-Runde. Raus dagegen ist die FIFA-Akademie von Ruud Gullit - Team Gullit. Manuel 'Bachoore' Bachoore war bereits über sein Abschneiden bei der FIFAe Weltmeisterschaft unzufrieden. Über die Platzierung bei der Klub-WM dürfte er das auch sein. Kommende Woche kann er bei der eNations Series mit den Niederlanden Wiedergutmachung betreiben.

Am Mittwoch noch ohne Sieg abgeschlagen Letzter, raffte sich DUX America auf. Acht Punkte holten sie, darunter ein Sieg gegen Team Gullit. Die Distanz zu den Top 4 haben sie reduziert, zu mehr reichte es aber nicht mehr.