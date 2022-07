FeCWC 2022: Schalke kämpft sich ins Viertelfinale

Nachdem Schalke und NEO sich am Donnerstag für die K.-o.-Runde qualifizierten, trafen sie heute im Achtelfinale aufeinander. Eine nicht immer spektakuläre, dafür aber immens spannende Begegnung.

Schalke kämpft sich weiter. FIFA via Getty Images

Im Hinspiel starteten beide Teams schwungvoll. Sowohl Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Kai 'Hensoo' Hense auf NEO-Seite als auch Julius 'Juli' Kühle und Hasan 'Hassoo' Eker auf Schalker Seite attackierten früh. Allerdings: Zu nennenswerten Torchancen kam es in der ersten und über weite Strecken der zweiten Halbzeit nicht.

Kurz vor Schluss nahm die Partie aber Fahrt auf - mit einem königsblauen Doppelschlag. Zuerst wuchteten die Schalker eine Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie, dann trafen sie mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums. Alles schien auf einen Schalker Sieg hinauszulaufen, doch NEO brachte Spannung für das Rückspiel. Mit einem satten Schuss von der Sechzehner verkürzten sie.

Schalke vergibt - NEO rettet sich

Mit gleicher Besetzung und Rückenwind für NEO ging es ins Rückspiel. Allerdings überließen sie den Schalker weitestgehend den Ball, setzten auf Konter. Mit einer Fünferkette in der Abwehr standen Eker und Kühle kompakt, NEO konnte sich kaum in gefährliche Abschlusspositionen bringen.

Shake-Hands zwischen 'Juli' und 'Serhatinho'. FIFA via Getty Images

In der 80. Ingame-Minute gab es für Schalke sogar die Gelegenheit, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Freistehend vor dem Tor, parierte der Keeper jedoch den zu hastigen und unplatzierten Schuss. Eine Fußball-Weisheit, die sich auch auf dem virtuellen Rasen bestätigen sollte: Wenn du die Dinger vorne nicht machst, dann klingelt es hinten. So geschehen nur wenige Augenblicke später.

In der im Anschluss an die Chance folgenden Ecke stand Schalke etwas höher und unsortiert. Das nutzten Neuhausen und Hense aus. Ihren Konter vollendeten sie mit einem flachen Schuss ins rechte untere Eck - Verlängerung.

Erst Pfosten, dann gehalten

Der Ausgleich im Gesamtergebnis hatte sichtliche Auswirkungen auf die Schalker. Sie wirkten nervös, versuchten im Spiel durch viele Ballwechsel und sichere Pässe wieder Kontrolle zu bekommen. Nach 120 Ingame-Minuten musste schließlich das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen.

Nachdem beide zunächst trafen, konnte NEO den Schalker Schuss abwehren und selbst zur Führung treffen, doch das Blatt sollte sich wenden. Beim vierten Elfmeter scheiterte NEO am Pfosten, Königsblau glich aus, um dann den fünften Elfmeter zu parieren. In die Mitte zielte das Team von Neuhausen und Hense - zu unplatziert, der Keeper wehrte mit den Füßen ab. Den finalen Schuss verwandelten die "Knappen" zum Viertelfinaleinzug. Ab 18:15 Uhr treffen sie auf Ninjas in Pyjamas.

Eker tröstet den sichtlich Niedergeschlagenen 'DullenMIKE' FIFA via Getty Images

Die weiteren Begegnungen des Viertelfinales: EXCEL vs. Riders, MGCF eSports - RMA Tech vs. Fnatic und Team Heretics vs. SAF.