FeCWC 2022: Geht auch die Klub-WM nach Deutschland?

Heute startet in Kopenhagen die FIFAe Klub-Weltmeisterschaft. Unter den 24 Teams sind auch drei deutsche vertreten. Ihre Gruppenkonstellationen: Schwierig. Doch die FIFAe Weltmeisterschaft hat gezeigt: Alles ist möglich.

Der Coup von Umut 'Umut' Gültekin bei der FIFAe Weltmeisterschaft (FeWC) ist noch nicht lange her, da startet bereits die nächste WM. In der Bella Arena in Copenhagen ertönt heute der Anpfiff zur FIFAe Klub-Weltmeisterschaft (FeCWC). 24 Teams kämpfen um die Krone der Welt, darunter auch drei deutsche Vertreter: Der FC Schalke 04, der 1. FC Köln und die Organisation NEO um den deutschen Einzelmeister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen.

Der hatte das große Ziel, die WM zu gewinnen, scheiterte jedoch vergangene Woche im Viertelfinale. Auf Klubebene kann er das nun nachholen und sich zugleich gebührend von NEO verabschieden, denn künftig spielt er für den FOKUS CLAN. Allerdings haben Neuhausen und seinen Teampartner Kai 'Hensoo' Henso ein schweres Los bekommen.

NEO in Hammergruppe G

In Gruppe D geht es für die beiden unter anderem gegen Team Gullit, der FIFA-Akademie von Fußball-Europameister Ruud Gullit. Dort im Aufgebot stehen Manuel 'Bachoore' Bachoore und Dani 'Visser' Visser. Bachoore, der zum FIFAe Rookie des Jahres nominiert wurde, trat vergangene Woche schon bei der Einzel-WM an. Einer souveränen Gruppenphase, mit Platz 1 und 30 Punkten folgte das Aus im Viertelfinale. Glücklich mit dieser Platzierung war er nicht. "Es fühlte sich an, dass ich in diesem Turnier mehr als das Viertelfinale verdient hätte, so wie ich gespielt habe", schrieb er enttäuscht bei Twitter.

Wie wird gespielt? 24 Mannschaften treten in vier Gruppen á sieben Teams an. Nach Hin- und Rückrunde kommen die vier Besten weiter. Danach geht es in einer K.o.-Runde weiter.

Ein fehlendes Puzzle-Stück zum Erfolg könnte sein Teampartner Visser sein. Zwar bringt er noch keinen internationalen Titel mit, dafür aber Erfahrung. Seit viereinhalb Jahren spielt er schon für Team Gullit. Ebenfalls im Kader, aber nicht für das Turnier nominiert ist Emre 'Emre' Yilmaz. Bei der Einzel-WM scheiterte der 22-Jährige im Halbfinale am späteren Sieger Umut 'Umut' Gültekin.

Die Gruppen im Überblick. FIFA

Ebenfalls mit Titelambitionen in der NEO-Gruppe: Fnatic um Donovan 'Tekkz' Hunt. 2019 konnte er an der Seite von Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba den Pokal bereits gewinnen. Dieses Jahr dürfte er, wie Bachoore, durch die Einzel-WM besonders motiviert sein. In der schied er bereits nach der Gruppenphase aus - verlor sein entscheidendes letztes Spiel gegen Benedikt 'BeneCR7' Bauer. Schaffen will er diesen Triumph mit Diogo 'Diogo' Mendes. Beim FeCWC 2020 erreichte er mit Sporting Lissabon die Top 8.

Schalke gegen die Nummer 1

Eine ähnlich schwere Gruppenkonstellation erwischte der FC Schalke 04. Der Knappen treten mit Serhat 'Serhatinho' Öztürk, Hasan 'Hasoo19' und Julius 'Juli' Kühle in Gruppe B an. Top-Gegner dort: Riders, SAF und Complexity Gaming.

Beim spanischen Team Riders läuft mit Diogo 'Tuga810' Pombo ebenfalls ein Spieler auf, der zuvor noch in der Einzel-WM um den Titel spielte. Bei seiner ersten Klub-WM-Teilnahme könnte die Erfahrung aus der vergangenen Woche helfen, denn: In der Hammergruppe C, die mit Titelaspiranten gespickt war, setzte er sich durch. Das Aus folgte dann aber im Viertelfinale. An seiner Seite für den FeCWC steht Andoni 'AndoniiPM' Payo. Schon seit 2017 spielt Payo professionell FIFA.

Bleibt die Frage nach dem Vorteil. Haben die Schalker aufgrund ihrer Frische ein Plus? Oder Pombo, der bereits eingespielt ist?

Malocht sich Schalke zum Titel? FIFA via Getty Images

Diese Frage gilt es auch bei SAF zu beantworten. Bei den Briten treten an: Dan 'Stingrayjr' Ray und Oscar '1mpactZ' Keeley. Beide spielen in der ePremier League, zudem nahm Ray an der Einzel-WM teil, scheiterte jedoch im Achtelfinale an 'Tuga810'. Sowohl Ray als auch Keeley sind zwar noch ein unbeschriebenes Blatt, aber haben durchaus mit Ambitionen.

Die hat auch Complexity Gaming. Wie man den Titel holt, wissen sie. 2019 triumphierten Joksan 'Joksan' Redona und Max 'MaXe vip' Popov im Finale gegen Ellevens Esports, dem Team von Gareth Bale. Drei Jahre später treten sie noch immer in dieser Konstellation an, werden zudem von Alan 'AlanAvi' Avila unterstützt. Im FIFAe Club Ranking belegen sie derzeit mit großem Vorsprung den ersten Rang. Aber auch Schalke ist vorne mit von der Partie: Platz 6 belegen die Königsblauen.

Köln zwischen Ninjas und Flash

Platz eins bis vier in Gruppe A soll es für den 1. FC Köln werden. Denis 'Denis' Müller und Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos spielen unter anderem gegen Ninjas in Pyjamas und Team Heretics. Den Pyjama streifen sich Levy De Weerd, Olle 'Ollelito' Arbin und Renzo 'Renzo' Oemrawsingh über. Sowohl für De Weerd als auch Arbin steht eine Wiedergutmachung auf dem Plan.

Noch am ersten Tag des FeWC thronte Arbin in der Hammergruppe C auf dem ersten Platz, konnte aber an Tag zwei seine Form nicht wiederfinden. Ohne Sieg verspielte er seine Vorsprung und schied aus. Schluss in der Gruppenphase war auch für De Weerd, der zu den Titelfavoriten gehörte.

Köln mit Selbstbewusstsein Richtung Trophäe? FIFA via Getty Images

Zu diesen gesellte sich auch Matias 'Matiasbonanno99' Bonanno. Als Nummer eins des Global Series Ranking 22 Europe West war für ihn bei der Einzel-WM im Viertelfinale Endstation. Zusammen mit Alejandro Hidalgo 'H1dalgoo' Aranda soll beim FeCWC der Titel her. Beim TOTS-Cup sorgten sie mit Team Heretics bereits für Aufsehen. Ohne eine einzige Niederlage gewannen sie den Pokal.

Keinen Gegner unterschätzen

Wie schnell sich ein Blatt wenden kann und aus einer guten Ausgangslage doch noch ein Ausscheiden wird, das hat die FIFAe Weltmeisterschaft gezeigt. Auch vermeintliche Underdogs haben eine gute Chance weiterzukommen, weshalb es niemanden zu unterschätzen gilt.

Zwar gehören sowohl Schalke als auch Köln nicht direkt zu den Titelanwärtern, können aber mit ihrer Erfahrung durchaus für Aufsehen sorgen. Mit Neuhausen steht bei NEO ein Favorit des FeWC im Kader, belohnen konnte er sich dort aber nicht. Trotzdem: Bei seinem letzten großen Auftritt für NEO wird er alles daran setzen wollen, den Pokal und das Preisgeld von 300.000 US-Dollar zu gewinnen.