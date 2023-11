FCZ-Trainer im Interview: "Man muss groß denken, groß träumen"

Im Vorjahr rettete Bo Henriksen (48) den Schweizer Traditionsklub FC Zürich vor dem Abstieg. Am Ende dieser Saison soll ein Europacupplatz erreicht werden. Der dänische Trainer spricht auch Deutsch, sodass das Gespräch mit dem kicker auf Deutsch und Englisch geführt wurde. Nur nicht auf Schwyzerdütsch …

Ambitioniert: FCZ-Trainer Bo Henriksen. Offside via Getty Images

Herr Henriksen, vor rund einem Jahr haben Sie den FC Zürich nach dem Fehlstart unter Franco Foda auf dem letzten Platz übernommen. Wie haben Sie das Ganze stabilisiert und das Team zum Klassenerhalt geführt?

Das Wichtigste war, ein Konzept zu vermitteln. Die Mannschaft war im Vorjahr unter André Breitenreiter Meister geworden, plötzlich stand sie ganz unten. In der Situation stellte ich schnell fest, dass es gegenseitige Schuldzuweisungen gab.

Wie sind Sie dagegen vorgegangen?

Ich musste die Führungsspieler finden. Und das in einer Phase, in der wir eigentlich schnell den Umschwung schaffen mussten. Das ist schwierig, wenn keiner Selbstvertrauen hat. Das erste Spiel haben wir 0:5 gegen Eindhoven verloren. Nicht schön, aber danach wusste ich, was zu tun war. Der Respekt gebührt den Spielern, die sich dann da rausgekämpft haben.

Mittlerweile sind Sie in der neuen Saison auf Rang 2 angekommen. War es Ihr Ansinnen, auch mehr Kreativität ins Spiel einzubringen?

Natürlich, klar. Am Anfang ging es nur ums Überleben. Das haben wir geschafft. Aber ich wollte natürlich mehr, den nächsten Schritt gehen. Wir sind vom Einfachen zum Schwierigen übergegangen.

Und das soll nun wohin führen?

Hoffentlich auf einen Europacupplatz.

Man muss eine Beziehung aufbauen. Darum geht es immer im Leben.

Da wir gerade von Kreativität sprechen. Sie sagen von sich selbst, dass Sie immer mehr aus Klubs herausholen als es die finanziellen Möglichkeiten vermuten lassen. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis, Spieler besser zu machen?

Da gibt es eigentlich nur eines: Man muss eine Beziehung aufbauen. Darum geht es immer im Leben. Wenn man will, dass Spieler für dich kämpfen, damit du sie besser machen kannst, musst du ihnen vertrauen und ihnen das auch vermitteln. Das klingt einfach, ist aber auch schwierig. Weil man da viel Power und Energie reinstecken muss. Erzählen kann man immer viel. Aber man muss es leben, man muss es ihnen zeigen. Natürlich geht es auch um dynamischen, taktisch interessanten Fußball, ich mag es auch, analytisch zu arbeiten. Aber dazu muss man die Spieler abholen, dass sie an dich glauben.

Sie haben in Ihrer dänischen Heimat in Midtjylland gearbeitet, dort ist das Ganze sehr datenbasiert aufgebaut. Sie selbst sagen aber über sich, dass Sie kein "Laptop-Trainer" sind. Wie passt das zusammen?

Es passt deswegen, weil ich ja nur der Anführer eines Trainerteams bin. Ich habe so viele gute Mitarbeiter und Spezialisten um mich herum, auch im Daten- und Analysebereich. Die wissen darüber hoffentlich mehr als ich, ebenso die Experten im medizinischen Bereich. Es geht darum, das Ganze dann bestmöglich zusammenzuführen.

In einem Interview mit der "Neuen Züricher Zeitung" haben Sie gesagt, es sei eine Ehre für Sie, dass manche Leute in Dänemark Sie schon mit Jürgen Klopp vergleichen. Wenn man mit Ihnen redet, strahlen Sie schon sehr viel Energie aus, da scheint etwas dran zu sein. Was beeindruckt Sie an ihm?

Ich kenne ihn nicht persönlich, aber es ist beeindruckend, mit welcher Leidenschaft er arbeitet. Also folgen ihm die Spieler.

Klopp war lange in der Bundesliga, ist nun schon mehr als acht Jahre in Liverpool. Sie selbst sollen auch ein Fan der Bundesliga sein, ist zu hören. Was gefällt Ihnen konkret?

Ich komme aus Dänemark. Da konnte ich mit deutschem Fernsehen aufwachsen. Ich habe mit meinem Dad die Bundesliga geschaut, wann immer es ging. Sören Lerby war mein Held, seinen Weg bei Bayern habe ich besonders verfolgt, als ich ein Kind war. Aber von meinem Dad wusste ich auch, wie gut Allan Simonsen in Gladbach war.

Ganz am Ende der Karriere möchte ich dänischer Nationaltrainer werden.

Ist es Ihr Traum, auch in der Bundesliga zu arbeiten, so wie Ihr Landsmann Jess Thorup jüngst den Schritt nach Augsburg gemacht hat?

Natürlich ist das schwierig, einen dieser begehrten Jobs dort zu bekommen. Aber das ist ein Traum für mich, generell in einer der Top-5-Ligen zu arbeiten. Seit ich begonnen habe, ist das mein Ziel, mit den Besten zu arbeiten und mich mit den Besten zu messen. Wir werden sehen, was passiert. Ganz am Ende der Karriere möchte ich jedenfalls dänischer Nationaltrainer werden. Man muss groß denken, groß träumen.

Ihr aktueller Vertrag beim FCZ läuft nur noch bis Juni 2024. Wie ist Ihr Plan: in Zürich zu verlängern oder auf ein Angebot aus einer der Top-5-Ligen zu warten? Wann wollen Sie darüber entscheiden?

Ich werde mit den Verantwortlichen in Zürich in der Winterpause sprechen. Ich beschäftige mich aber nicht primär mit meiner Zukunft, die ist weniger wichtig, sondern damit, wie ich die kommenden Spiele gewinnen kann. Der Verein kommt immer zuerst.

Die Bosse beim FCZ, das ist ja vor allem das Ehepaar Canepa. Wie ist es für Sie, in dieser Konstellation mit Vorgesetzten zu arbeiten?

Wir haben vom ersten Tag an eine besondere Beziehung. Sie sind immer nah dran. Ich muss Ancillo sogar während der Spiele manchmal bremsen, nicht so viel in Richtung des Schiedsrichters zu rufen (lacht). Aber er ist leidenschaftlich, ein Fan des Klubs, nicht nur der Chef. Heliane ebenso, auch sie gibt alles für den Verein. Es macht Spaß, mit den beiden zu arbeiten.

Bis Milos Malenovic Anfang Oktober als neuer Sportdirektor kam, haben Sie die Aufgaben von Marinko Jurendic, der nach Augsburg ging, mit übernommen. Wie war das für Sie?

Das waren zwei Jobs, das war schon hart. Aber ich habe es für den Klub gemacht für drei Monate. Es war nicht schlecht, ich habe es gerne gemacht, auch wenn wir sehr wenige Verpflichtungen getätigt haben. Dass Milos nun da ist, hilft mir schon sehr.

Nach der Länderspielpause geht's direkt gegen Spitzenreiter Young Boys. Können Sie Bern schlagen und selbst auf Platz 1 springen mit dem FCZ, vielleicht sogar Meister werden?

Das wäre etwas verrückt von mir, wenn ich das jetzt behaupten würde. YB hat viel mehr finanzielle Möglichkeiten als wir. Aber im Fußball muss man immer das Beste anstreben. Ich bin hier, um einen Titel zu gewinnen, aber das kann auch der Pokal sein, da spielen wir im Viertelfinale im Februar gegen Winterthur. Gegen YB habe ich bisher viermal unentschieden gespielt, mal sehen, ob es diesmal mit einem Sieg klappt. Ich freue mich jedenfalls auf das Match.