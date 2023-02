FCS vor dem Derby: Verlieren verboten oder doch nicht vorentscheidend?

Im Saarland brodelt es am Samstag. Der 1. FC Saarbrücken empfängt im Drittliga-Topspiel die SV Elversberg. Für Trainer Rüdiger Ziehl ist es noch nicht das vorentscheidende Spiel.

Wie dominant wird der FCS in diesem Derby agieren? Im Hinrunden-Spiel noch führte die unter Uwe Koschinat vorgegebene Defensiv-Ausrichtung zu einem 2:0-Erfolg in Elversberg. Doch nun coacht Rüdiger Ziehl die Blau-Schwarzen - und er geht die Sache gerne offensiver an.

In den vergangenen beiden Partien ging dieser Ansatz jedoch nach hinten los. Denn gegen Duisburg (2:3) und beim SC Verl (0:2) stand man bei Gegenstößen zu hoch, weshalb die defensive Dreierkette allein dastand. Zudem zeigt die bisherige Saison, dass Mannschaften, die mit Elversberg in einen offensiven Schlagabtausch gehen wollen, regelmäßig untergehen. Ob Ziehl in einem Heimspiel von seiner Spielidee abrücken will, erscheint fraglich. Klar ist beim Blick auf die Tabelle nur: Verlieren ist eigentlich verboten. Saarbrücken ist derzeit Dritter und hat elf Punkte Rückstand auf den Landesrivalen.

Dennoch sagte Ziehl am Freitag auf der Spieltags-PK: "Wir sind Tabellendritter, wir sind im Soll." In den Augen des Trainer-Managers sei das Derby noch "kein vorentscheidendes Spiel". Der Gegner mache zwar "Vieles richtig gut, doch wir wollen unser Spiel durchdrücken."

Noch ohne Gaus - 300 Tickets zu haben

Wegen einer Überlastungsreaktion noch nicht im Kader wird der jüngst verpflichtete Marcel Gaus stehen. Auf Sicht soll der 33-Jährige auf der linken Außenbahn Tobias Schwede ersetzen, der aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens freigestellt ist.

Das Stadion wird übrigens ausverkauft sein, wenngleich die SVE ihr Gästekontingent nicht vollends ausschöpfte und 300 Tickets in die Landeshauptstadt zurückschickte. Diese werden am Samstag an der Tageskasse sicherlich wie warme Semmeln weggehen.