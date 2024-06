FCS verlängert mit Neudecker

Drittligist 1. FC Saarbrücken und Mittelfeldspieler Richard Neudecker haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit verständigt. Der 27-Jährige geht damit in seine dritte Spielzeit bei den Blau-Schwarzen. In bisher 49 Einsätzen erzielte er sieben Treffer und bereitete zwölf vor. "Wir sind sehr froh, dass Richy bei uns bleibt. Wir wissen, über welche Qualitäten er verfügt. In der vergangenen Saison war er ein bisschen vom Pech verfolgt. Es ist unser Ziel, dass wir ihn bis zum Saisonstart wieder in eine optimale Verfassung bekommen", sagte Trainer und Manager Rüdiger Ziehl.