FCS-Trainer Koschinat: "Wir wollen nichts unversucht lassen"

Der Aufstieg ist nicht mehr möglich, trotzdem ist für Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat die Saison noch nicht abgehakt. Rang vier und damit die DFB-Pokal-Teilnahme ist das erklärte Ziel.

"Am Ende wollen wir logischerweise nichts unversucht lassen, um diesen Platz zu erreichen. Wir sind nicht mehr in der Situation, in der wir lange waren, die attraktiven Plätze zu verteidigen. Jetzt müssen wir sie attackieren", gibt FCS-Trainer Uwe Koschinat in der Pressekonferenz als Richtung für die kommenden drei Spiele vor.

Um die vier Punkte Rückstand auf den aktuellen Viertplatzierten 1860 München aufzuholen, muss der 1. FC Saarbrücken am heutigen Freitagabend drei Punkte aus Berlin entführen und dann erneut auf die Konkurrenten aus München, Osnabrück und Mannheim schauen.

Trotz der geringen Chance auf die Teilnahme im Pokal will Koschinat aus zwei weiteren Gründen die Saison noch nicht auslaufen lassen. Zum einen soll "der Maßstab aus der letzten Saison noch verbessert werden", als der FCS mit 59 Punkten den fünften Tabellenplatz erreichte. Zum anderen sieht Koschinat auch "die absolute Pflicht, für den Wettbewerb eine absolut saubere und faire Situation herzustellen."

"Den Rückschlag muss man erstmal verarbeiten"

Der FCS verlor zuletzt gegen den abstiegsbedrohten SC Verl und damit auch die gute Ausgangsposition im Rennen um Platz vier. In der Nachbetrachtung kann Koschinat verstehen, dass die Derbyniederlage gegen Kaiserslautern noch in den Köpfen der Mannschaft steckte: "Einfach, dass wir über einen richtig langen Zeitraum die Hoffnung hatten, etwas richtig Zählbares mitzunehmen und uns dann spätestens nach der Niederlage einfach eingestehen mussten, dass es in diesem Jahr noch nicht reicht. Den Rückschlag muss man erstmal verarbeiten."

Gegen Viktoria Berlin erwartet Koschinat ein "ekliges Spiel", in dem seine Mannschaft mit "absoluter körperlicher Präsenz" auftreten muss. "Wenn du dich nur auf Ballbesitzkonstellationen und eine gewisse Fairness im Zweikampfverhalten reduzierst, dann reicht das nicht", betont der Trainer, auch mit Rückblick auf die Niederlage gegen Verl.

Weiterhin muss Koschinat auf Adriano Grimaldi (Achillessehnenprobleme), Manuel Zeitz (Leistenprobleme) und Pius Krätschmer (Oberschenkelprobleme) verzichten.