FCS stellt sich mit Verteidiger Sonnenberg breiter auf

Sven Sonnenberg kehrt in den deutschen Profifußball zurück. Der 1. FC Saarbrücken stellt mit der Verpflichtung des gebürtigen Berliners seine Defensive noch einmal breiter auf.

Der 1. FC Saarbrücken ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive in den Niederlanden fündig geworden. Vom holländischen Erstligisten Heracles Almelo wechselt Sven Sonnenberg zu den Blau-Schwarzen und kehrt somit nach drei Jahren im Ausland in den deutschen Profifußball zurück.

Der 1,94 Meter große ehemalige Junioren-Nationalspieler absolvierte in den Saisons 2019/20 und 2020/21 für Hansa Rostock bereits 62 Drittliga-Spiele und hatte damit seinen Anteil am Aufstieg der Kogge in die 2. Liga. Zuvor bestritt er für die Reserve des 1. FC Köln, in dessen Nachwuchsleistungszentrum er auch ausgebildet wurde, 20 Partien in der Regionalliga West.

In der vergangenen Saison kam er auf 25 Einsätze in der höchsten Spielklasse der Niederlande, wurde davon siebenmal ein- und zweimal ausgewechselt. Mit Almelo schloss er die Saison in der Eredivisie als Tabellen-14. ab, nachdem er zuvor mit dem Klub erst ab- und dann wieder aufgestiegen war.

"Eine klare Perspektive aufgezeigt"

In Deutschland will es Sonnenberg nun zwei Ligen tiefer nochmal wissen. "Ich konnte in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen im Ausland sammeln. Aber nun bin ich froh, dass ich nach Deutschland zurückkehren kann", meinte der Innenverteidiger. Der FCS habe ihm "eine klare Perspektive aufgezeigt" - und "viel vor", so Sonnenberg: "Deswegen habe ich mich bewusst für einen Wechsel nach Saarbrücken entschieden."

Den Plan mit dem 25-jährigen gebürtigen Berliner beschrieb FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger so: "Wir wollten uns in der Defensive noch einmal breiter aufstellen. Mit Sven bekommen wir einen großen, kopfballstarken Verteidiger, der trotz seiner jungen Jahre schon viel Erfahrung gesammelt hat."

Sonneberg ist der neunte Neuzugang der Saarländer in diesem Sommer. Für die Abwehr hatte der FCS bereits Philip Fahrner vom SC Freiburg II, Till Schumacher von Austria Klagenfurt sowie Lasse Wilhelm vom 1. FSV Mainz 05 II geholt.