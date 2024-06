FCS schließt Gaus-Lücke: Schumacher kommt aus Klagenfurt

Der 1. FC Saarbrücken hat sich ein zweites Mal bei Austria Klagenfurt bedient. Till Schumacher wechselt vom österreichischen Bundesligisten ins Saarland.

Anfang Mai schon hatte Saarbrücken mit Torwart Phillip Menzel einen Spieler von Klagenfurt zum FCS gelotst, mit Till Schumacher folgt nun der nächste Akteur der Austria zum Drittligisten. Der 26-Jährige, der beim österreichischen Bundesligisten schon den Wunsch hinterlegt hatte, eine neue Herausforderung annehmen zu wollen, hat beim FCS einen Vertrag unterschrieben, wie der Verein mitteilte.

Mit der Verpflichtung von Schumacher hat Saarbrücken auf den Verlust von Routinier Marcel Gaus reagiert, der in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung steht. "Nach dem Karriereende von Marcel Gaus hatte die Verpflichtung eines etablierten Linksverteidigers für uns höchste Priorität", erklärte Jürgen Luginger. "Wir haben Till länger beobachtet und wussten, dass sich mehrere Vereine um ihn bemüht haben. Wir sind daher sehr froh, dass er sich schließlich für uns entschieden hat", so der FCS-Sportdirektor.

Und Schumacher bringt reichlich Erfahrung mit. Schließlich hat der Abwehrspieler, der bei Rot-Weiss Essen und dem BVB, für dessen Zweitvertretung er 16-mal in der Regionalliga aufgelaufen war, ausgebildet wurde, in Tschechien in der höchsten Liga für Vysocina Jihlava und Bohemians Prag gespielt. 56 Erstliga-Einsätze stehen da in seiner Vita, in Österreich brachte er es im Oberhaus sogar auf 77 Partien.

Wunsch zur Rückkehr nach Deutschland

"Die Gespräche mit Rüdiger Ziehl und Jürgen Luginger waren sehr angenehm und haben mir vermittelt, dass der Verein ambitionierte Ziele verfolgt. Ich habe frühzeitig kommuniziert, dass ich wieder nach Deutschland zurück möchte. Der FCS ist ein Traditionsverein mit großer Fan-Basis. Ich freue mich schon jetzt darauf, das blau-schwarze Trikot zu tragen", meinte Schumacher.