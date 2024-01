FCS in Lauerstellung: Ziehl lobt, Luginger fordert

Zwei Testspiele liegen hinter dem 1. FC Saarbrücken, vor allem der deutliche Sieg gegen RWD Molenbeek fand bei Trainer Rüdiger Ziehl große Anerkennung. Sportdirektor Jürgen Luginger indes stellt eine klare Forderung.

"Beide Teams sind anspruchsvolle Gegner und echte Leistungstests kurz vor dem Wiedereinstieg in die restliche Saison in der Woche darauf. Insofern erhoffen wir uns bestmögliche Spielpraxis und volle Fokussierung auf die kommenden Aufgaben", hatte Sportdirektor Jürgen Luginger vor den Partien gegen den FC Zürich und gegen RWD Molenbeek erklärt.

Die Spiele waren dann auch entsprechend fordernd. Gegen Zürich zog der FCS zum Start ins neue Jahr mit 1:2 den Kürzeren, der Anschlusstreffer von Kasim Rabihic per Elfmeter reichte letztlich nicht. Der Niederlage gegen den Schweizer Erstligisten folgte aber ein überzeugende 4:1 gegen Molenbeek am Donnerstag.

Neun Remis sind für unsere Ansprüche zu viel. Jürgen Luginger

Wieder war es Rabihic, der für Saarbrücken traf. Diesmal markierte der Stürmer schon nach zwei Minuten das 1:0 gegen den belgischen Erstligisten. Dann drehte Luca Kerber auf, der das Ergebnis mit einem Dreierpack bis zur 49. Minute auf 4:0 hochschraubte. Da fiel das 1:4 nach einer knappen Stunde nicht mehr ins Gewicht.

"Schön, dass wir gewonnen haben", meinte Rüdiger Ziehl im Anschluss an das zweite Testspiel. Zumal der deutliche Erfolg für den Trainer "nicht absehbar" war, schließlich ging es "gegen einen belgischen Erstligisten. Aber die Mannschaft hat es einfach im Kollektiv sehr sehr gut verteidigt. Wir mussten schon gegen eine individuell starke Mannschaft viel verteidigen", erklärte Ziehl: "Das haben wir im Vergleich zum Zürich-Spiel richtig gut gemacht."

Ziehl lobt die Effektivität

Die Abwehr war auch zuletzt das Prunkstück der Saarländer, die vor der Winterpause in der Liga siebenmal ungeschlagen blieben, dabei nur drei Gegentore kassierten, 15 Punkte holten und so in Lauerstellung zu Relegationsplatz liegen. Am Ende lobte der 46-Jährige aber auch die "Effektivität" seines Teams gegen die Belgier, "dass wir die Tore geschossen haben".

Luginger moniert bei "liga3-online" trotz der jüngsten Serie dennoch, "dass wir konstanter werden und häufiger dreifach punkten müssen. Sonst haben wir in der engen 3. Liga keine Chance im Aufstiegsrennen." Der FCS habe "zu viele Punkte liegen lassen", meinte der Sportdirektor, "neun Remis sind für unsere Ansprüche zu viel". Am Samstag in einer Woche (20.1., 14 Uhr) startet Saarbrücken mit dem Spiel beim FC Viktoria Köln ins neue Jahr - ein Sieg mit Blick nach oben ist da fast schon Pflicht.