FCS hofft auf baldiges Grimaldi-Comeback

Der 1. FC Saarbrücken hat am Wochenende beim 0:0 gegen Meppen nicht gerade vor Spielfreude und Torgefahr geglänzt. Gut, dass das Comeback eines erfahrenen Knipsers naht.

Der FCS hatte sich nach zuvor drei Pflichtspielsiegen in Serie durchaus mehr erhofft im Heimspiel gegen Drittliga-Hinterbänkler SV Meppen. Am Ende stand auf der Anzeigentafel im Ludwigspark ein 0:0 und damit der erste kleine Fleck auf der bislang weißen Weste von Interimstrainer Rüdiger Ziehl.

"Obwohl es fast die gleiche Elf wie in der letzten Woche war, stand heute eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz", kritisierte der 44-Jährige die Leistung seines Teams, das trotz der Enttäuschung auf Rang fünf im Klassement kletterte.

Ideenlos und wacklig

Der FCS bot ein mit Ball ideenloses Spiel an und zeigte zudem einige Wackler in der Defensive. So musste Torhüter Daniel Batz (kicker-Note 2,0, Spieler des Spiels) wie so oft in dieser Saison seine ganze Klasse unter Beweis stellen. "Am Ende müssen wir glücklich über den Punkt sein, weil Meppen die besseren Chancen hatte", gab auch Boné Uaferro zu, der als linker Innenverteidiger in der Dreierkette zum Spielmacher wurde. "Im Übergangsspiel haben uns heute die Kreativität und die Ideen gefehlt".

Zumindest in der vordersten Reihe, in der gegen Meppen zunächst Justin Steinkötter und Julian Günther-Schmidt agierten, gibt es aber wieder Hoffnung für die Saarländer. Routinier Adriano Grimaldi (31, neun Einsätze, zwei Tore) konnte nach seinem Muskelbündelriss Mitte September bereits Teile des Trainings absolvieren und könnte bei gutem Verlauf schon vor der Winterpause eine Option werden und den bis Saisonende verletzten Sebastian Jacob ersetzen.