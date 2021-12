FCS gegen neun Mal ungeschlagenes Zwickau "selbstbewusst genug"

Vor dem Spiel beim FSV Zwickau sprach der Trainer des 1. FC Saarbrücken, Uwe Koschinat, über den kommenden Gegner. Beim FCS mischt im Training außerdem ein neuer Mann mit.

Das letzte Auswärtsspiel der Hinrunde steht für Saarbrücken an, am heutigen Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es zum FSV nach Zwickau. Zwar wird aufgrund regionaler Bestimmungen kein Publikum vor Ort sein, dies ist für FCS-Coach Koschinat aber kein großer Faktor. Schließlich habe man "mittlerweile doch eine gewisse Erfahrung mit Geisterspielen". Man solle die Sache nicht überbewerten.

Wir sind selbstbewusst genug, um auch in Zwickau bestehen zu können. Uwe Koschinat

Mit Zwickau wartet ein unangenehmer Gegner. Zwar belegen die Sachsen aktuell nur Rang 14 der Drittligatabelle, der FSV ist aber seit neun Ligaspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage musste man am 11. September gegen den SC Verl hinnehmen. Mit entsprechendem Respekt geht Koschinat die Aufgabe an: "Bei Zwickau handelt es sich um einen absolut etablierten Drittligisten. Sie haben immer wieder ihre Schwächeperioden, aber können damit gut umgehen. Sie haben die vergangenen neun Spiele nicht verloren, das spricht für sich."

Mit den letzten Auftritten seines Teams war der 50-Jährige nur mäßig zufrieden: "Unsere Punkteausbeute war in den vergangenen beiden Spielen sicher besser als die Leistung über 90 Minuten. Aber wir haben aufgrund unserer Tabellen-Situation die Möglichkeit, genau zu analysieren, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen." Gleichzeitig sei man "selbstbewusst genug, um auch in Zwickau bestehen zu können".

Lucas Fox als Probespieler

Außerdem wurde unter der Woche ein neues Gesicht auf dem Saarbrücker Trainingsplatz gesichtet: Lucas Fox, ein Keeper aus Luxemburg, trainiert derzeit als Probespieler beim FCS mit. Der 21-Jährige stand bis zum vergangenen Sommer beim luxemburgischen Erstligisten Jeunesse Esch unter Vertrag, seitdem ist er vereinslos. Trotzdem war er im Herbst vier Mal für die luxemburgische U 21 im Einsatz. "Unser Torwarttrainer Michael Weirich hat immer die Augen auf", so Sportdirektor Jürgen Luginger gegenüber der "Saarbrücker Zeitung". "Wir wollen uns den Jungen mal anschauen."