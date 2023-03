FCS-Coach Ziehl: "Müssen die Kurve kriegen"

Der zuletzt strauchelnde 1. FC Saarbrücken empfängt den formstarken VfL Osnabrück zum Duell Fünfter gegen Vierter. Rüdiger Ziehl weiß, dass die Stunde geschlagen hat.

Der 1. FC Saarbrücken findet im Jahr 2023 noch nicht in die Spur. Auch bei Erzgebirge Aue gab es für das Team von Rüdiger Ziehl eine knappe 1:2-Niederlage. Es war die fünfte Pleite aus sieben Spielen im neuen Kalenderjahr. Nach der Winterpause rutschten die Saarländer von Platz zwei runter auf den siebten Rang. Der Abstand auf einen direkten Aufstiegsplätze beträgt aufgrund von dem nicht erlaubten Aufstieg von Freiburg II aktuell fünf Punkte.

Wenn der FCS den Anschluss also nicht völlig verlieren möchte, müssen schnellstmöglich wieder Siege her. Das weiß auch Ziehl: "Letztlich haben wir eine Situation, wo wir viele Spiele verloren haben, dann ist egal gegen wen wir spielen, wir müssen die Kurve kriegen."

"Gier zu gewinnen ist größer als die Angst zu verlieren"

Als nächstes ist der Tabellenfünfte zu Gast. Der VfL Osnabrück kommt mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen im Rücken nach Saarbrücken. Zuletzt gab es ein klares 4:1 gegen den drittplatzierten SV Wehen Wiesbaden. Für Kapitän Manuel Zeitz, der in der vergangenen Woche erstmals seit dem zehnten Spieltag wieder in der Startelf stand, ist das aber kein Grund zur Sorge: "Ich glaube die Gier ist eher größer, wieder ein Spiel zu gewinnen, als die Angst schon wieder zu verlieren. Es geht jetzt einfach darum den Bock umzustoßen."

Dabei kann Ziehl wieder auf Richard Neudecker zurückgreifen, der zuletzt gelbgesperrt fehlte. Tobi Jänicke fällt dagegen mit einer entzündeten Halszyste aus. Weiterhin fehlen außerdem Julius Biada (muskuläre Probleme), Sebastian Jacob (Kreuzbandriss), Mike Frantz (Innenbandzerrung), Frederik Recktenwald (Schambeinentzündung), Steven Zellner (Adduktoren), Pius Krätschmer (Knöchelprellung) und Dominik Becker.

Im Hinspiel trennten sich der VfL und der FCS an der Bremer Brücke mit 2:2. Ein Ergebnis, das am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wohl keinem so wirklich weiterhelfen würde.