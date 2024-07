FCN verleiht Hungbo an Championship-Absteiger Rotherham

Der 1. FC Nürnberg hat sich vorübergehend von Joseph Hungbo (24) getrennt. Der Flügelspieler wechselt auf Leihbasis zurück in seine englische Heimat, wo Championship-Absteiger Rotherham United eine Leihe einfädelte.

Nach nur einer Saison klappt Joseph Hungbo das Kapitel 1. FC Nürnberg vorerst wieder zu. Der Flügelspieler wechselt zurück in seine englische Heimat, wo er in der kommenden Spielzeit für Championship-Absteiger Rotherham United auflaufen wird.

Beim abgeschlagenen Schlusslicht der Vorsaison - nur 27 Punkte aus 46 Spielen - soll Hungbo Teil des Neuaufbaus werden, der 24-Jährige ist bereits der elfte Sommerneuzugang der "Millers". Das einjährige Leihgeschäft beinhaltet allerdings keine Kaufoption, wie der FCN auf seiner Website explizit erklärt.

Hungbo also soll auf Sicht nach Nürnberg zurückkehren. Der Club hatte den pfeilschnellen Linksfuß, der bevorzugt auf dem rechten Flügel eingesetzt wird, im Sommer 2023 vom FC Watford geholt. FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe hatte damals vom "spannenden Mix" aus "Physis, Schnelligkeit und seinem besonderen linken Fuß" geschwärmt.

Die in ihn gesetzten Erwartungen konnte Hungbo allerdings nicht erfüllen - auch wegen größerer Verletzungssorgen. Insgesamt 17-mal kam Hungbo in der 2. Bundesliga zum Einsatz, 13-mal davon als Joker (kein Scorerpunkt, kicker-Notenschnitt 4,08). Eine komplizierte Verletzung warf ihn im Oktober 2023 zurück, erst am 9. Februar beim Auswärtsspiel in Wiesbaden (1:1) feierte er sein Comeback.

Zwei Startelf-Einsätze zum Vergessen

Zwei der nur vier Startelf-Einsätze liefen besonders bitter: Beim 0:4 gegen Kiel Anfang April hatte sich Hungbo bereits nach zwölf Minuten die Ampelkarte eingehandelt, beim 0:1 gegen den KSC Ende April wurde er nach einer ganz schwachen Leistung (kicker-Note 6) zur Pause ausgewechselt. Nun soll er in Rotherham "seine Karriere wieder in Schwung bringen", wie es der FCN formuliert.

"Das letzte Jahr war aufgrund der Verletzung etwas kompliziert für mich", sagt Hungbo selbst: "Nichtsdestotrotz bin ich dankbar für die Erfahrungen, die ich beim Club bislang sammeln und was ich alles dazulernen durfte. Ich will mich bei den Fans und dem Verein für ihre Unterstützung bedanken."