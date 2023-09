FCN verlängert mit Sportdirektor Rebbe: "An einer erfolgreichen Zukunft arbeiten"

Der 1. FC Nürnberg hat eine wichtige Personalie für die Zukunft geklärt. Mit der Einigung zur Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Olaf Rebbe hat der Club ein wichtiges Glied der jüngsten positiven Entwicklung langfristig an sich gebunden.

Der 45-jährige Waiblinger ist bereits seit April 2021 beim Zweitligisten aus Nürnberg aktiv und dort für den Lizenzbereich und die Scoutingabteilung verantwortlich. Außerdem bildet er die Schnittstelle zum Nachwuchs des FCN.

Dieter Hecking, Vorstand Sport beim 1. FC Nürnberg, gibt sich in einer offiziellen Pressemitteilung des Vereins am Freitag zufrieden mit der Entscheidung: "Gerade auf der Position des Sportdirektors ist Kontinuität extrem wichtig. Nur so ist unter anderem aus meiner Sicht auch möglich, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen zu können."

Integration von Jugendspielern

Der angesprochene Weg führt den Club momentan in der Zweitligatabelle zwar nur auf Platz elf, allerdings sieht die wirtschaftliche Lage - im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit - mittlerweile deutlich angenehmer aus. Der Verkauf von Kwadwo Duah beispielsweise spülte dem Verein im Sommer rund drei Millionen Euro in die Kassen. Einen großen Anteil daran hat Rebbe, unter dessen Verantwortungsbereich sämtliche Transfers (Zu- und Abgänge) fallen.

Aber auch die Integration neuer Spieler aus dem Jugendbereich macht Hecking für den Erfolg verantwortlich: "Dazu gehören genauso externe Transfers wie eine ausgeprägte Durchlässigkeit vom Nachwuchs in den Profibereich." Allen voran Can Uzun (vier Treffer in sechs Spielen) und Nathaniel Brown (Leistungsträger in der Verteidigung), die mit gerade einmal 17 beziehungsweise 20 Jahren in Nürnberg für Furore sorgen, sind Paradebeispiele für die Arbeit Rebbes. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", so der Sportvorstand.

Rebbe motiviert für die Zukunft

Auch Rebbe selbst sieht die jüngste Entwicklung beim Club positiv: "Wir haben in den letzten Jahren einige Dinge in die richtige Richtung angeschoben, wie zum Beispiel, den Weg mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs zu gehen."

Beim Club in Nürnberg wolle man sich sportlich immer weiterentwickeln, so der 45-Jährige, der erklärt, dass dies "nur mit einer gewissen Portion Demut, Geduld und mit harter Arbeit" gelinge. "Diese Kombination reizt mich sehr und ich freue mich, dass wir unseren Weg gemeinsam weitergehen und an einer erfolgreichen Zukunft für den 1. FC Nürnberg arbeiten."