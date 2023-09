FCN: Uzun sagt Länderspielreise ab - Urlaub für Mathenia

Zwei Wochen hat der 1. FC Nürnberg Zeit, um sich auf das Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth vorzubereiten. Einige Akteure treten jedoch zunächst kürzer.

Beim 1. FC Nürnberg spricht man nach wie vor von einem guten Auswärtsspiel, das man am Samstagabend auf dem Betzenberg gezeigt hat. Gegen den 1. FC Kaiserslautern gab es für den Club dennoch keine Punkte - trotz klarem spielerischem Übergewicht, weil der FCK vor dem Tor einfach viel effektiver war.

Ein leidiges Thema beim FCN, der weiterhin einen echten Knipser vermissen lässt, diese Verantwortung aktuell aber auf mehrere Schultern verteilt. Drei der bisherigen acht Tore in der Liga gehen auf das Konto von Can Uzun, den seit Wochen jedoch kleinere Blessuren plagen, weswegen er seine geplante Reise zur U 21 der Türkei nun absagte. Das dürften die Verantwortlichen des FCN durchaus begrüßen, schließlich ist Uzun bereits von großer Bedeutung im Kader von Cristian Fiel. Der FCN-Coach verzichtete zuletzt jedoch in der Startelf auf sein Talent, wirkte er doch nicht richtig fit.

Spätestens zum Frankenderby am Freitag kommender Woche (18.30 Uhr) soll Uzun wieder bei 100 Prozent sein. Dafür tritt der 17-Jährige im Training nun vorerst kürzer - ebenso wie Jan Gyamerah (Magen-Darm), Jannes Horn (kleinere Beschwerden) und Ali Loune (Rückenbeschwerden). Neben Uzun hat auch Jens Castrop seine Länderspielreise abgesagt, der Mittelfeldspieler verzichtet auf die anstehenden Spiele mit der Deutschen U 20, um sich beim Club ebenfalls wieder vollständig zu regenerieren.

Wer empfiehlt sich gegen Heidenheim?

Vorerst nicht am Valznerweiher sein wird Torhüter Christian Mathenia. Der Nürnberger Schlussmann, der sich in Kaiserslautern in den letzten Minuten eine unnötige Rote Karte einhandelte und ohnehin zunächst gesperrt ist, bekommt ein paar Tage frei. "Aufgrund seiner schweren Verletzung mit der langen Ausfallzeit hatte Chris seither keine Möglichkeit, einmal Urlaub zu machen. Er hat die komplette Sommerpause vor der Vorbereitung individuell gearbeitet. Wir haben ihm deshalb jetzt freigegeben, damit er die Zeit für sich und seine Familie nutzen kann, um einen optimalen Regenerationsprozess zu gewähren und Kraft zu sammeln für die anstehenden Aufgaben", wird Sportdirektor Olaf Rebbe in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Sowohl gegen Fürth als auch in den kommenden Spielen wird Mathenia aller Voraussicht nach von Carl Klaus vertreten. Der Nürnberger Ersatztorwart durfte in dieser Spielzeit bereits eine Halbzeit im DFB-Pokal gegen Oberneuland absolvieren und lauert nun auf seine Chance. Weitere Praxis darf Klaus zunächst am Donnerstag (14 Uhr) sammeln, wenn der Club zum Testspiel den 1. FC Heidenheim am Valznerweiher empfängt. Auch für die zuletzt verletzten Ivan Marquez, Florian Flick und Mats Möller Daehli - die allesamt Ansprüche haben, Stammspieler zu sein - dürfte die Partie gegen den Bundesligisten eine gute Gelegenheit sein, um sich wieder ins Gedächtnis von Fiel zu spielen.