FCN testet erneut gegen Arsenal

Wie schon in der vergangenen Sommervorbereitung gastiert der FC Arsenal zu einem Testspiel beim 1. FC Nürnberg. Wird es wieder ein Tor-Spektakel?

Debüt mit Doppelpack: Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus jubelt am 8. Juli 2022 in Nürnberg. IMAGO/Zink

Dass es eine kluge Entscheidung der Arsenal-Verantwortlichen war, Gabriel Jesus von Manchester City zu verpflichten, ist inzwischen allseits bekannt. Schon bei seinem Debüt hatte der brasilianische Nationalstürmer im vergangenen Sommer mit einem Doppelpack als Joker geglänzt - und zwar in Nürnberg. Und dorthin verschlägt es den Premier-League-Spitzenklub in diesem Juli erneut.

Wie beide Vereine am Donnerstag bekanntgaben, kommt es am 13. Juli um 19 Uhr im Max-Morlock-Stadion zum Wiedersehen zwischen dem FCN und Arsenal. "Das wird ein absoluter Härtetest", frohlockt Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking. "Wir freuen uns sehr, dass wir nun schon zum zweiten Mal den englischen Rekordpokalsieger in der Sommervorbereitung bei uns in Nürnberg begrüßen dürfen. Im vergangenen Jahr kamen über 20.000 Zuschauer ins Max-Morlock-Stadion, somit konnten wir in einem angemessenen Rahmen testen."

Damals hatte Gabriel Jesus Arsenal nach anfänglichem 0:2-Rückstand zu einem standesgemäßen 5:3-Auswärtssieg geführt. Für die Nürnberger war die Partie die Generalprobe vor dem Start der Zweitliga-Saison, und auch in diesem Jahr werden sich beide Seiten in unterschiedlichen Voraussetzungen gegenüberstehen.

Arsenals Testreihe: Nürnberg, Rooney, ManUnited, Barça

Während für den Club bereits am letzten Juli-Wochenende (28./29./30.7.) die neue Zweitliga-Saison beginnt, wird das Testspiel für die Gunners erst der Auftakt ihrer Auslandsaktivitäten in der Sommervorbereitung sein. Nach dem Gastspiel beim FCN geht es für die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta, die die Premier League als Zweiter abgeschlossen hatte, in den USA weiter. Dort sind Tests gegen eine von Wayne Rooney trainierte MLS-Auswahl (19. Juli in Washington D.C.), Manchester United (22. Juli in New Jersey) und den FC Barcelona (26. Juli in Los Angeles) anberaumt.

Dass Arsenal erneut beim FCN Station macht, hängt damit zusammen, dass die Londoner in Herzogenaurach bei ihrem Ausrüster Adidas ein Trainingslager abhalten. "Unser Spiel gegen den 1. FC Nürnberg ist für Mikel und den Kader eine weitere gute Möglichkeit zur Vorbereitung auf die neue Saison." Am 19. Juni startet der Vorverkauf für das Duell.