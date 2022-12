FCN: Stürmer Nischalke erhält Profivertrag

Jermain Nischalke hat am Montag einen Profivertrag beim 1. FC Nürnberg unterschrieben. Ausschlaggebend dürften neun Tore und sechs Vorlagen in der Regionalliga Bayern des erst im Sommer zum Club gewechselten Stürmers gewesen sein.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Jermain Nischalke von der U 19 des 1. FC Magdeburg zur Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg. Seitdem überzeugte der erst 19-Jährige auf ganzer Linie, in der Regionalliga Bayern spielte er sich in den Fokus, sammelte bis dato 15 Scorer (neun Tore, sechs Vorlagen) in 19 Partien für die Mittelfranken.

Für Nischalke geht "ein Traum in Erfüllung"

Das fiel selbstredend auch Sportvorstand Dieter Hecking, sowie dem Trainerteam der Profis rund um Cheftrainer Markus Weinzierl auf, sodass Nischalke am Montag seinen ersten Profivertrag unterschreiben durfte. Das teilte der Club auf der vereinseigenen Website mit. Für den Angolaner sei damit ein Traum in Erfüllung gegangen. "Ich bin genau mit dieser Hoffnung im Sommer an den Valznerweiher gewechselt", freut sich Nischalke. Weiter sagt er: "In der Regionalliga lief es für mich in der Hinrunde richtig gut. Er (Cristian Fiel, Anm. d. Red.) hat auf mich gesetzt, darüber bin ich sehr froh." Nischalke stand am letzten Hinrunden-Spieltag gegen den SC Paderborn ein erstes Mal im Kader der Profis.

Sportvorstand Dieter Hecking freut sich, "dass ein talentierter Jungprofi wie Jermain seinen weiteren Weg beim 1. FC Nürnberg sieht.“ Auch Sportdirektor Olaf Rebbe sieht in Nischalke großes Potenzial: "Jermain hat das Werkzeug ein richtig guter Stürmer zu werden. Er hat im ersten halben Jahr eindrucksvoll seine Qualitäten in der U 23 und im Profi-Training gezeigt."