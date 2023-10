FCN stattet Beetz mit Regionalliga-Vertrag aus

Lucas Beetz wird in der kommenden Saison für die Zweitliga-Reserve des 1. FC Nürnberg auflaufen. Derzeit spielt der 18-Jährige noch für die U 19 und hat nun vorzeitig einen neuen Vertrag für die kommende Spielzeit unterzeichnet. Der gebürtige Erlanger wechselte 2020 von der SG Quelle Fürth an den Valznerweiher und sammelte seit dem 41 Einsätze in der U 17 und der U 19. Das regionale Innenverteidiger-Talent geht somit in seine vierte Saison in Rot-Schwarz.