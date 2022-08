FCN: Schindler zurück, Tempelmann fraglich

Beim 2:1 in Sandhausen zog der 1. FC Nürnberg im zweiten Durchgang den Kopf aus der Schlinge. Gegen den Hamburger SV wartet auf den Club "ein völlig anderes Spiel", wie Robert Klauß weiß.

Wie immer leitete der 37-jährige Coach die Pressekonferenz am Donnerstag mit den Personalien ein: "Christopher Schindler ist wieder fit und definitiv eine Option", sagte Klauß. Hinter dem Einsatz von Lino Tempelmann (muskuläre Probleme) und auch Jan Gyamerah (Zehenprellung) dagegen stünden Fragezeichen.

Letzte Saison: Gute Auftritte gegen den HSV

Klauß wäre es lieb, häufiger mit demselben Team auflaufen zu können, um auch "in Abläufe zu kommen und Selbstverständlichkeit zu entwickeln". Grundsätzlich aber sei der Anspruch, den Sportvorstand Dieter Hecking unter der Woche mit einer klaren Ansage unterstrichen hatte: "Egal mit welcher Mannschaft wir auf dem Platz stehen, wir wollen guten Fußball spielen."

Dies ist dem FCN in der letzten Saison gegen den HSV in allen drei Spielen gelungen. Sowohl beim Pokalaus (2:4 i. E.), beim Hinspiel in Hamburg (2:2) als auch beim 2:1 in der Rückserie bot der Club ansprechende Leistungen.

Der HSV wird mehr Ballbesitz haben, aber das kann auch eine Chance für uns sein. Robert Klauß

Es sei klar, dass die Partie gegen den HSV im Vergleich zum Gastspiel in Sandhausen "ein völlig anderes Spiel" sein werde: "Der HSV wird mehr Ballbesitz haben, aber das kann auch eine Chance für uns sein." Klauß beschrieb das Rezept, wie man die spielstarken Hanseaten erneut ärgern könne: "Die Basis unseres Spiels sind ein guter Zugriff, enge Abstände, den Gegner stressen, aber selbst auch Gefahr ausstrahlen. Wir dürfen nicht nur verteidigen, sondern müssen immer wieder auch attackieren."

Dazu ist auch die Unterstützung von den Rängen notwendig: 32.000 Tickets sind bereits verkauft, ein paar tausend mehr werden noch dazu kommen und sollen für stimmgewaltigen Support sorgen.