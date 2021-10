FCN: Nürnberger kommt ohne Pflichtspielsperre davon

Ein Unglück kommt selten allein - dies trifft im Falle von Fabian Nürnberger aber zu, denn der 22-Jährige wurde trotz seines Platzverweises beim Test des 1. FC Nürnberg gegen den FC Ingolstadt (0:7) vom DFB-Sportgericht für Pflichtspiele nicht gesperrt.

Desaströs hatte sich der Club am Samstag gegen die Schanzer gezeigt, das 0:7 gegen das Zweitliga-Schlusslicht sorgte nicht nur am Valznerweiher für Kopfschütteln. Auch über den Platzverweis für Nürnberger, für den die Partie wegen Nachtretens vorzeitig beendet war (45.), war FCN-Coach Robert Klauß "not amused", drohte dem Mittelfeldakteur doch eine Pflichtspielsperre.

Die ist nun vom Tisch, denn das DFB-Sportgericht verurteilte Nürnberger "nur" zu einer Sperre von drei Testspielen. Damit steht der Linksfuß dem Tabellenfünften im Gastspiel bei Dynamo Dresden (Sonntag, 13.30 Uhr) zur Verfügung.