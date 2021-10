FCN nach Nullnummer zwischen Fortschritt und Enttäuschung

Die Serie hielt, auch im neunten Saisonspiel schaffte es der Gegner nicht, den 1. FC Nürnberg zu besiegen. Allerdings: Zur Wahrheit gehört auch, dass die Bilanz neben drei Siegen schon sechs Remis ausweist. Entwicklungsfortschritte in der Mannschaft von Robert Klauß sind allerdings deutlich erkennbar.

Nur wer hohe Ansprüche an sich stellt und diese nicht erfüllt, kann anschließend enttäuscht sein. Und die Ansprüche beim FCN sind nach eineinhalb trostlosen Zweitligajahren und der eingeleiteten Entwicklung in der Rückrunde 2020/21 gestiegen. Verständlich daher die Einordnung von Christopher Schindler nach der Nullnummer gegen Hannover: "Aufgrund der zweiten Halbzeit sind wir schon enttäuscht." Ein Heimsieg, und der FCN hätte sich in der Tabelle ganz oben gezeigt, so schwimmt er mit in der breiten Masse an Teams, die noch keinen echten Aufstiegsfavoriten unter sich ausgemacht hat. Und dies ist bitte nicht negativ zu verstehen. Der Club gehört allemal zu den Teams, denen eine weitere positive Entwicklung im Saisonverlauf zugetraut werden kann.

Dove ist ein Heißsporn. Christopher Schindler über Mitspieler Dovedan

Gefährlich wurde es gegen Hannover immer dann, wenn das Klauß-Team Tempo und Dynamik in die Partie einbrachte. Freiburg-Leihgabe Lino Tempelmann überzeugte erneut, Nikola Dovedan wirkt in dieser Saison wie ausgewechselt, muss aber nach einer überzogenen Gelb-Roten-Karte einmal pausieren - falls nicht noch der DFB eingreift und ermittelt, denn der Offensivspieler war selbst nach dem Schlusspfiff nicht zu beruhigen und ließ Schimpftiraden los.

"Dove ist ein Heißsporn. Das ist mir allemal lieber, als wenn er nicht zu sehen und zu hören ist", nahm ihn Schindler in Schutz. Auch der eingewechselte Tom Krauß brachte mächtig Schwung in die Partie und hatte Pech, dass seinem vermeintlichen Tor des Tages eine minimale Abseitsstellung Dovedans in der Entstehung vorausgegangen war. Den Fehler, Fabian Nürnberger anstelle von Krauß aufzustellen, korrigierte der Trainer in der Halbzeitpause.

Wesentlich sattelfester

Die Defensive lässt noch immer Defizite im Spielaufbau erkennen, steht aber wesentlich sattelfester als noch vor einigen Monaten. Behält sie diese Stabilität bei und wird die Offensive gefährlicher bzw. effizienter, steht der FCN vor einer guten Saison. "Einen Balanceakt", nennt Schindler diese Feinabstimmung, die in Unterzahl in den letzten zehn Minuten sehr gut gelang. Einerseits hatte der neutrale Beobachter das Gefühl, dass der FCN eher als Hannover weiter auf den Siegtreffer drückt, andererseits ließ er hinten nichts mehr zu. "Hut ab", war Trainer Klauß vom Spiel in Unterzahl angetan. Demzufolge dürfte die leichte Enttäuschung über die Nullnummer schon in den nächsten Tagen von der Gewissheit abgelöst werden, dass die Richtung beim FCN stimmt.