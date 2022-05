FCN-Mittelfeldduo getrennt: Krauß geht, Tempelmann bleibt

Der 1. FC Nürnberg arbeitet am Kader für die kommende Saison. In dieser werden zwei Mittelfeldspieler nicht mehr gemeinsam auf dem Platz stehen.

Beim 1. FC Nürnberg laufen die Planungen für die Saison 2022/23 auf Hochtouren. Nachdem sich der Club aufgrund von drei sieglosen Spielen aus dem Aufstiegsrennen praktisch verabschiedete (Rückstand auf Rang zwei und Relegationsplatz drei beträgt sechs Punkte), verkündeten die Franken die ersten Personalplanungen für die kommende Spielzeit. Während mit Tom Krauß ein wichtiger zentraler Mittelfeldspieler nach seiner abgelaufenen Leihe wieder nach Leipzig zurückkehrt, bleibt Lino Tempelmann dem derzeitigen Tabellen-6. noch eine weitere Saison erhalten.

Wir werden von Tom sicher noch einiges Gutes im Fußball hören. Dieter Hecking

Krauß stand in seinen zwei Jahren beim Club in 64 Pflichtspielen auf dem Feld und erzielte in diesen Partien fünf Treffer: "Die Leihe von Tom war für alle Beteiligten ein Erfolg. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir ihn gern weiter behalten hätten. Wir werden von Tom sicher noch einiges Gutes im Fußball hören. Alle Abgänge werden wir am letzten Spieltag gegen Schalke gebührend verabschieden", wird FCN-Sportvorstand Dieter Hecking auf der Vereinswebsite zitiert.

Neben dem 20-Jährigen kehrt auch Stürmer Dennis Borkowski nach dem Leihende im Sommer zu RBL zurück. Des Weiteren wird Noel Knothe in der kommenden Saison nicht mehr für den FCN auflaufen, da sein Kontrakt ausläuft: In seinen drei Jahren absolvierte der Innenverteidiger nur fünf Zweitligaspiele für die Nürnberger und kam vermehrt in der Regionalliga zum Einsatz.