FCN: "Mental frisch" gegen den KSC?

Für den 1. FC Nürnberg steht gegen den Karlsruher SC am Samstag das dritte Heimspiel in Folge auf dem Programm. Coach Dieter Hecking sieht die englische Woche inklusive Pokalaus nicht als Nachteil.

Sein Team habe die Niederlage im Pokalviertelfinale (0:1 gegen den VfB Stuttgart) körperlich gut verkraftet, ließ Hecking auf der Spieltags-Pressekonferenz am Karfreitag wissen. Kein Spieler habe eine Verletzung davongetragen, man könne aus dem Vollen schöpfen. "Die Beine dürften kein Problem sein", meinte der 58-Jährige hinsichtlich der Zusatzbelastung. Wichtig sei vor allem die "mentale Frische", auch deshalb könne es im Kader zu Änderungen kommen.

Ich sehe das Positive, wir wurden nicht auseinander gespielt. Dieter Hecking

Bedenken hat Hecking, der wieder auf den gegen Stuttgart gesperrten Florian Flick zurückgreifen kann, hinsichtlich der Verarbeitung der beiden letzten Spiele nicht, versprüht stattdessen Optimismus. Denn: "Ordentlich" seien die Leistungen seines Team trotz der beiden Niederlagen - zuvor gab es in der Liga ein 0:1 gegen Darmstadt - gewesen, man habe die beiden Spiele weitgehend offengehalten: "Ich sehe das Positive, wir wurden nicht auseinander gespielt."

Das angesprochene Manko, kaum Chancen kreiert zu haben, wollte Hecking so nicht gelten lassen. Spitzenreiter Darmstadt und Bundesligist Stuttgart seien nicht die "Messlatte", man habe gegen Braunschweig (2:0) und in Bielefeld (2:2) zuletzt gezeigt, dass man Chancen herausspielen könne. "Bis zum letzten Drittel machen wir es inzwischen schon deutlich besser. Im letzten Drittel müssen wir uns steigern." Der Trainer forderte, nach Ecken und Freistößen mehr Gier zu entwickeln, auch an die Bälle kommen zu wollen. "Ich bleibe aber zuversichtlich, dass uns das auch noch gelingen wird."

Gelingen sollte das gegen den KSC, der "in der Rückrunde gut unterwegs ist und Fußball spielen will", am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) denn auch - schließlich beträgt der Vorsprung des FCN auf den Relegationsplatz und Regensburg nur drei Punkte. Hecking streicht die Stärken der Badener heraus, die mit ihrem gefährlichen Sturmduo Wucht entwickeln würden und verlangt bei den Karlsruher Standards höchste Aufmerksamkeit: "Die müssen wir wegverteidigen."