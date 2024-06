FCN lässt ihn "schweren Herzens" ziehen: Breunig bleibt beim Jahn

Im Mai hatte der SSV Jahn Regensburg Louis Breunig nach einjähriger Leihe verabschiedet. Nun konnten die Oberpfälzer den 20 Jahre alten Innenverteidiger doch vom 1. FC Nürnberg loseisen.

Nach seinem Durchbruch mit 18 Jahren bei den Würzburger Kickers, für die er in der Saison 2021/22 16 Einsätze in der 3. Liga sammelte, wagte Louis Breunig im Sommer 2022 den nächsten Schritt und schloss sich dem 1. FC Nürnberg an. Bei den Franken kam der Innenverteidiger allerdings nur einmal für die Profis zum Einsatz, weshalb im vergangenen Sommer die Leihe zum SSV Jahn Regensburg folgte - ein goldrichtiger Schritt, wie sich herausstellen sollte.

Beim Jahn entwickelte sich Breunig umgehend zur Stammkraft, stand ab dem 2. Spieltag in jeder Partie auf dem Platz und durfte nach zwei "Bonusspielen" in der Relegation schlussendlich die umgehende Rückkehr der Regensburger in die 2. Bundesliga feiern. Im Anschluss allerdings mussten sich die Oberpfälzer von ihrem Stammspieler verabschieden - nur vorübergehend, wie sich nun herausstellte.

Denn am Mittwoch verkündete der Jahn die Festverpflichtung des Leihprofis, der an der Donau einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschreibt. "Louis hat sich in der vergangenen Saison hervorragend entwickelt und ist zu einem integralen Bestandteil der Mannschaft geworden", erklärt Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer. "Zudem hat er sich voll und ganz mit dem SSV Jahn identifiziert und die Werte vorgelebt. Rund um seine Verabschiedung im Mai haben wir betont, dass wir ihn gerne halten möchten, und freuen uns deshalb sehr, dass es geklappt hat. Louis hat darüber hinaus sein Leistungspotential noch nicht komplett ausgeschöpft, und wir sind fest davon überzeugt, dass er auch in der 2. Liga die nächsten Schritte gemeinsam mit uns gehen wird."

Breunig trifft eine "relativ einfache" Entscheidung

Breunig, der von einer "relativ einfachen" Entscheidung zugunsten des Jahn spricht, freut sich über seinen Verbleib: "Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier in Regensburg und nun offiziell ein Teil des SSV Jahn zu sein. Ich habe mich hier im vergangenen Jahr von Anfang an sehr wohlgefühlt, es hat mit den Mitspielern, dem Trainerteam, den Verantwortlichen, den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle und vor allem mit den Fans einfach alles gepasst."

Anders als in Nürnberg, wo sich Breunig zwar "sportlich und persönlich weiterentwickeln" , in der Innenverteidigung in seiner ersten Spielzeit aber nicht durchsetzen konnte. Dass man ihm in Nürnberg diesen Schritt in einem zweiten Anlauf nun zugetraut hätte - in Christopher Schindler, James Lawrence und Florian Hübner haben drei potenzielle Konkurrenten den Verein verlassen -, unterstrich Sportdirektor Olaf Rebbe: "Louis hat sich im letzten Jahr sehr gut entwickelt, konstante Leistungen auf stabilem Niveau gezeigt und für sich beim SSV eine neue sportliche Heimat gefunden, in der er sich sehr wohlfühlt. Da er uns in den Gesprächen deutlich signalisierte, dass er seine Zukunft weiterhin in Regensburg sieht, haben wir dem Wunsch schweren Herzens entsprochen."