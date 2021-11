FCN: Krauß absolviert leichtes Lauftraining

Beim Start in die Trainingswoche gibt es vom 1. FC Nürnberg Neuigkeiten von Tom Krauß, der sich beim Pokalspiel gegen den Hamburger SV (2:4 im Elfmeterschießen) eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte.

Vielleicht schon gegen Bremen wieder am Ball? Tom Krauß. imago images/Schreyer

Der 20-jährige Mittelfeldspieler hatte am vergangenen Mittwoch das Krankenhaus verlassen dürfen, am Montag nun konnte er auf dem Trainingsgelände schon wieder die ersten Runden drehen, wie der FCN twitterte. Ob die RB-Leihgabe am Freitag (18.30 Uhr) beim Heimspiel gegen Werder Bremen zum Kader gehören kann, wird sich im Laufe der Woche entscheiden.

Ansonsten beschränkte sich beim Club auch Linus Rosenlöcher auf Lauftraining, während Mats Möller Daehli (Belastungssteuerung) und Konstantin Rausch (Rückenprobleme) gänzlich aussetzten. Asger Sörensen wird nach seiner Operation aufgrund seines Jochbeinbruchs am Dienstag nach Nürnberg zurückkehren.