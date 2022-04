FCN: Füllkrug- und Ducksch-Kenner Hübner vor dem Comeback

Für den 1. FC Nürnberg steht am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Gastspiel beim Tabellenzweiten Werder Bremen auf dem Programm. Das etatmäßige Innenverteidiger-Duo ist gesprengt, erstmals rückt Florian Hübner an die Seite von Christopher Schindler. Kein Nachteil, findet FCN-Coach Robert Klauß.

Einer, wenn nicht gar der Schlüssel für einen Nürnberger Erfolg im Spitzenspiel in Bremen liegt auf der Hand: Gelingt es der Club-Defensive, dem gefährlichsten Sturmduo der Liga, Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch, die Wirkung zu nehmen, steigen die Chancen auf einen Dreier erheblich. Da scheint es sich bestens zu treffen, dass die Club-Innenverteidigung erstmals in dieser Saison in der vermeintlichen Bestbesetzung antritt. Neben Christopher Schindler verteidigt Florian Hübner, der den gelbgesperrten Asger Sörensen vertritt und so nach seiner langwierigen Schulterverletzung zum ersten Mal seit dem 2. Spieltag wieder in der Startelf steht.

Doch erst einmal zurück zum Sommer: Der FCN hatte mit Schindler (31, Huddersfield) und Hübner (31, Union Berlin) zwei erfahrene, Erstliga-erprobte Akteure für die Innenverteidigung geholt, die in der zurückliegenden Saison oftmals eher Sorgenkind als Bollwerk gewesen war. Kein Wunder, dass den Nürnberger Kaderplanern für diese beiden Transfers bereits vorab bildlich gesehen auf die Schulter geklopft wurde. Und ebenso nachvollziehbar war der Plan, dass die beiden die 1-A-Besetzung für das Verteidigungszentrum sein sollten - doch dann kam das Leben dazwischen.

Erst Schindler, dann Hübner außer Gefecht

Schindler musste sich in der Vorbereitung nach einer schwerwiegenden Knieverletzung wieder Schritt für Schritt ans wettkampfmäßige Verteidigen herantasten, was wiederum ausgerechnet Hübner beschleunigte. Der Ex-Berliner musste beim Test gegen 1860 (3:2) schmerzhaft erfahren, warum der damalige Löwen-Stürmer Sascha Mölders sich selbstironisch den Spitznamen "die Wampe von Giesing" verpasst hatte: Ein leichtgewichtigerer Stürmer hätte bei einem Sturz auf Hübners Schulter wahrscheinlich nicht zu viel Schaden angerichtet. Der Club-Neuzugang verteidigte dann zwar noch die ersten zwei Punktspiele, doch dies getapt, gespritzt und unter Schmerzen - nach dem 2:2 in Paderborn hatte jedoch selbst dies nichts mehr geholfen, Hübner musste erst pausieren und sich später, weil eine grundlegende Besserung ausblieb, auf den OP-Tisch legen. Jenes Malheur wiederum hatte dafür gesorgt, dass sich Schindler am 3. Spieltag und damit früher als beabsichtigt in den rauen Zweitliga-Alltag stürzte.

Den Sprung ins kalte Wasser nach einer gut halbjährigen Wettkampfpause meisterte der gebürtige Münchner erstaunlich souverän - und zwar so souverän, dass sich in Folge an seiner Seite der einst mitunter fahrig agierende Sörensen freischwamm. Die beiden bildeten schnell ein so gut harmonisierendes Duo, dass der monatelang Ausfall Hübners nicht sonderlich ins Gewicht fallen sollte. Und weil es die beiden so gut machten, bestand für Trainer Robert Klauß und seinen Stab auch keinen Grund, etwas zu verändern, als sich Hübner im Lauf der Rückrunde wieder spielfähig melden konnte.

Er kennt Füllkrug und Ducksch gut - und ich glaube, die beiden werden auch ein bisschen Bammel vor ihm haben. Robert Klauß über Florian Hübner

Dass Letzteres seit Längerem wieder der Fall ist, kommt freilich höchst gelegen, nun, wo eine Gelbsperre das bisherige Stammduo sprengt, und Ducksch & Füllkrug warten. Von einer Schwächung mag Klauß, der als Bub ein glühender Werder-Anhänger war, nicht reden, auch wenn er die Paarung Schindler-Sörensen in den höchsten Tönen lobt. Ebenso wenig ficht den FCN-Coach der Umstand an, dass Hübner nach einer Pause von 27 Spieltagen erstmals wieder von Beginn an verteidigt: "Er ist erfahren genug, das ist kein Problem. Er ist schon richtig heiß auf das Spiel. Er kennt Füllkrug und Ducksch gut - und ich glaube, die beiden werden auch ein bisschen Bammel vor ihm haben."

Hübner aufstiegserfahren - ein gutes Omen?

Den Grund liefert Klauß gleich hinterher: Hübner sei im direkten Zweikampf äußerst unangenehm, "aggressiver und robuster" als Sörensen, was wiederum der Nürnberger Spielweise eine andere Note verpassen wird. Hübner, der sich nach seiner neunmonatigen Pause kein besseres Spiel zum Einstieg vorstellen kann, hat sowohl mit Ducksch als auch mit Füllkrug schon zusammengespielt: mit Ersterem in der Zweiten des BVB (2012/13) und mit Zweiterem, der mit dem Club 2015/16 in der Aufstiegsrelegation an Eintracht Frankfurt scheiterte (1:1, 0:1), von 2016 bis 2018 bei Hannover. 2017 verhalfen die beiden den Niedersachsen zum Bundesliga-Aufstieg, für Hübner war es der erste, sein zweiter folgte zwei Jahre später mit Union. Dass er nun mit dem Club auf Nummer drei aus ist, versteht sich von selbst.