FCN: Flügelflitzer gesucht

Cristian Fiel bringt beim 1. FC Nürnberg hinsichtlich des Spielsystems eine neue Idee ein. Sportdirektor Olaf Rebbe versucht bei der Kaderplanung den Wunsch des neuen Cheftrainers bezüglich eines schnellen Flügelstürmers umzusetzen.

Bereits am 20. Juni, gerade mal gut drei Wochen nach dem Ende der abgelaufenen Saison, bittet Fiel seine Schützlinge zum ersten gemeinsamen Training. Als Assistent von Dieter Hecking hat der 43-Jährige den bislang nahezu unveränderten Kader, aktuell steht mit Innenverteidiger Ivan Marquez (vorher NEC Nijmegen) erst ein Neuzugang fest, schon gut kennenlernen dürfen. Nun aber steht der ehemalige U-23-Coach in der Verantwortung - und wird somit verstärkt auch seine eigenen Ideen einbringen.

Gollers Pendant für die linke Seite gesucht

Hierbei kristallisiert sich heraus, dass bei Fiels auf Ballbesitz basierendem Offensivstil zukünftig auf den Außenbahnen mehr Betrieb herrschen soll, nachdem der Club in den vergangenen Jahren eher versucht hatte, über das Zentrum in die Spitze zu stoßen. Schnelle, dribbelstarke Außenbahnspieler sind allerdings rar - beim FCN passt aktuell nur Benjamin Goller in dieses Profil. Der Winterneuzugang fühlt sich auf der rechten Seite am wohlsten, links dagegen findet sich im Aufgebot der Franken kein echter Pendant, dessen Stärke darin besteht, eine Eins-gegen-eins-Situation mit einer Flanke von der Grundlinie abzuschließen. "Das ist eine unserer wichtigsten Aufgabe, der wir seit Längerem intensiv nachgehen", weiß Rebbe und versucht, Fiels Wunsch auf der Suche nach diesem Puzzleteilchen umzusetzen.

Großes Fragezeichen hinter Castrop und Horn

Ein Flügelflitzer wird also fieberhaft gesucht, auf der anderen Seite tun sich für Rebbe voraussichtlich zwei weitere Baustellen auf. Zum einen zieht der Club nach Leihende zwar die Kaufoption bei Jens Castrop über 450.000 Euro, als wahrscheinlich gilt aber, dass Stammverein 1. FC Köln seine Möglichkeit nutzt, das 19-Jährige Talent für 500.000 Euro zurückzukaufen. Und zum anderen ließ Bochum verlauten, dass Winter-Leihgabe und Abwehrallrounder Jannes Horn (26), den der FCN gerne weiter in seinen Reihen sehen würde, sich in der Vorbereitung beim VfL zeigen soll.