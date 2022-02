FCN: Defensive und offensive Personalfragen für Klauß

Der 1. FC Nürnberg hat vor dem bayerischen Duell gegen Jahn Regensburg am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nach zwei deftigen Pleiten vor allem ein Defensivthema. Betreibt der Club Wiedergutmachung?

Will mit dem Club nach zuletzt zwei Niederlagen zurück in die Spur: Robert Klauß. imago images/Zink

0:5 gegen Ingolstadt, 1:4 in Karlsruhe - die zu Beginn der Saison nach den lange Zeit wenigsten Gegentoren viel gelobte Defensive des Club hat erhebliche Risse bekommen. FCN-Coach Robert Klauß fordert von seinen Schützlingen denn auch eine bessere Verteidigung, sagt aber ausdrücklich: "Die beginnt schon vorne, wir müssen als Gesamtblock insgesamt aggressiver sein."

Innenverteidigung: Sörensen und ?

Denn dass mit dem Jahn ein unangenehmer Gegner wartet, auch wenn die Oberpfälzer nach sieben Niederlagen aus den letzten zehn Partien ins Schleudern gekommen sind, steht für den 37-Jährigen außer Frage. Sein Team erwarte wie schon im Wildpark eine Mannschaft, die "viele Flanken" schlage und über "Kopfballpräsenz im Zentrum" verfüge. Bedeutet: "Wir müssen gut verteidigen am Flügel, dabei vorne gut anlaufen, wieder dahin kommen, Abschlüsse nur aus ungefährlichen Situationen zuzulassen."

Wer dabei die Innenverteidigung besetzen wird, ist noch fraglich. Christopher Schindler (zuletzt muskuläre Probleme), Mario Suver oder auch Florian Hübner, der eine volle Trainingswoche absolviert hat, werde als Nebenmann von Asger Sörensen auflaufen, ließ Klauß wissen. Eine taktische Systemänderungen hin zu einer Dreierkette schloss er aus.

Köpke für Schäffler?

Ebenfalls noch nicht geklärt ist, wer gegnerischer Störfaktor in vorderster Front sein wird. "Manuel Schäffler ist erkältet", sagte der Club-Coach, man werde am Freitag sehen, ob der Stürmer zur Verfügung steht. Den 33-Jährigen ersetzen könnte Pascal Köpke, der nach seinem Startelf-Einsatz in Düsseldorf zuletzt außen vor war, weil ihm dieses Spiel "körperlich und mental viel Kraft gekostet" habe, erklärte Klauß. Nach einer guten Trainingswoche sei er jetzt aber wieder eine "klare Option".

Die Erwartungen wurden zuletzt von uns nicht erfüllt. Wir wollen es gegen Regensburg besser machen und den Fans zeigen, dass es ein Ausrutscher war. Robert Klauß

Klauß ließ keinen Zweifel daran, dass es gegen den Jahn nach der Schlappe gegen Ingolstadt und der Pleite in Karlsruhe darum gehe, Wiedergutmachung zu betreiben. "Die Erwartungen wurden zuletzt von uns nicht erfüllt. Wir wollen es gegen Regensburg besser machen und den Fans zeigen, dass es ein Ausrutscher war." 10.000 Fans waren gegen den FCI zugelassen, diesmal sind es 25.000. "Ich hoffe, dass uns so viele wie möglich unterstützen - auch in schweren Phasen des Spiels", sagte Klauß. Bisher wurden 21.000 Tickets verkauft.