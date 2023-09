FCN-Coach Fiel verärgert: "Hören auf, Fußball zu spielen"

Der 1. FC Nürnberg hat trotz einer starken Leistung vor der Pause auch bei Eintracht Braunschweig nicht gewonnen. Trainer Cristian Fiel sprach Klartext.

Der 1. FC Nürnberg hat in Braunschweig binnen kürzester Zeit ein 0:1 in ein 2:1 gedreht, kurz vor der Pause waren die Franken auch dem 3:1 nahe. Dieses verpasste der Club trotz guter Chancen und musste am Ende wie so oft einen Rückschlag verkraften. Einen, mit dem Trainer Cristian Fiel aufgrund des 2:2-Remis nach Abpfiff nicht gut leben konnte.

Denn durch das Unentschieden, bei dem Braunschweigs Doppelpacker Anthony Ujah für Nürnberg den Spielverderber gab, tritt der FCN auf der Stelle. Bereits seit drei Partien wartet der Club auf einen Sieg. Damit gerechnet hatte Fiel zur Pause nicht. "Du hast den Gegner mit dem Rücken an der Wand - und wir hören auf, Fußball zu spielen", ärgerte sich der Coach.

"Du hast den Gegner mit dem Rücken an der Wand - und wir hören auf, Fußball zu spielen. Cristian Fiel

Woran es bei den Nürnbergern gelegen hatte, machte Fiel schnell fest: "Wir haben zu wenig von dem auf den Platz gebracht, was wir wollten. Der Gegner war nach der Pause intensiver", monierte der Spanier: "Ich kann deshalb nicht mit dem Ergebnis leben."

Zweite Hälfte zum Vergessen

Dabei hatte der FCN in Braunschweig phasenweise überzeugt, wie so oft aber den Vorsprung nicht über die Zeit gebracht und hinten wackelig gestanden. Tim Handwerker tat das Ergebnis "sehr weh" und der Verteidiger sah es ähnlich wie der nach Rotsperre zurückkehrte Torhüter Christian Mathenia, der klar ausdrückte: "In der zweiten Hälfte war das eindeutig zu wenig."

Fiel schloss sich an und erklärte die Leistung nach der Pause für "einfach nicht gut von uns". Nürnberg hatte mehrfach lange Bälle geschlagen und hinten große Probleme offenbart. Dass Debütant Julian Kania nach einem Konter nur den Pfosten traf, passte ins Bild.

Fiel am Ende doch "froh" über den Punkt

Am Ende blieb es beim 2:2 gegen Braunschweig, der Doppelschlag durch Kanji Okunuki und Benjamin Goller kurz vor Ablauf des ersten Durchgangs genügte nicht und Goller monierte: "Wir verpassen noch, das entscheidende 3:1 zu machen."

Goller selbst hatte eine Großchance vergeben. Und Coach Fiel war angesichts des Leistungsabfalls doch noch "froh" über den Punkt.