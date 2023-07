FCN-Coach Fiel hat einen Wunsch für seine Mannschaft

Die Sommervorbereitung beim 1. FC Nürnberg macht mit dem neuen Coach Cristian Fiel durchaus Lust auf mehr - auch wenn andere Teams als Favoriten in Saison 2023/24 in die 2. Bundesliga starten.

"Ich habe ein gutes Gefühl, weil die Vorbereitung so lief, wie ich mir das vorgestellt habe", sagt Fiel am Freitagmorgen vor dem Auftakt bei Hansa Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir haben alles reingebracht, was uns wichtig war. Jetzt wird es Zeit, dass es losgeht."

Vor dem Gegner warnt Fiel eindringlich und verweist auf den Testspielsieg gegen den FC Sevilla (2:1). "Das ist zum Auftakt schon ein Gegner, der dich wissen lässt, wo du stehst", sagt Fiel.

Mit dem neuen Trainer wird auch ein anderer Spielstil mit Ballbesitz und Spielkontrolle kommen. "Es geht ja im Fußball schon darum, Tore zu schießen", unterstreicht Fiel. "Aber es gehört beides dazu. Wir wollen offensiv aktiv sein. Wenn wir den Ball nicht haben, wollen wir gut verteidigen und ihn so schnell wie möglich wieder erobern."

"Eine außergewöhnlich gute 2. Liga, das steht außer Frage"

Zu den großen Favoriten in der Liga gehören angesichts von Mannschaften wie Hertha BSC, Schalke oder der HSV allerdings andere Mannschaften. Zudem ist der FCN in der komplizierten vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entgangen. "Eine außergewöhnlich gute 2. Liga, das steht außer Frage", betont auch der 43-Jährige und stört sich nicht daran, dass sein Team womöglich etwas unter dem Radar fliegt.

"Ich würde mir wünschen, dass wir in ein paar Wochen über diese Mannschaft reden", sagt Fiel. "Denn dann wissen wir, dass wir auf einem guten Weg sind."

Auf diesem Weg soll Enrico Valentini den Club als Kapitän anführen, auch wenn er keine Startelfgarantie bekommt. Den Routinier hat der Trainer ganz bewusst gewählt, "weil er alles mitbringt, was ein Kapitän haben muss. Wir sprechen hier über Erfahrung und die Zeit, die er schon beim Club ist", begründet Fiel. "Ich habe ihn jeden Tag bei der Arbeit und im Training gesehen. Ich sehe ihn im Umgang mit den Jungs."

Valentinis erster Stellvertreter wird zukünftig Torhüter Christian Mathenia sein, der in diesem Jahr in seine sechste Saison bei den Franken geht.