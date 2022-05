FCN: Alles fürs gute Gefühl - und Platz 6

Ein nach drei Jahren erstmals wieder mit gut 47.000 Zuschauern ausverkauftes Max-Morlock-Stadion, mit dem als Aufsteiger feststehenden FC Schalke 04 äußerst attraktiver Gegner - einen besseren Rahmen, um eine ordentliche bis gute Saison abzuschließen, hätte sich der FCN nicht wünschen können.

Auch wenn sich die Franken vor gut zwei Wochen aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben, ist für sie diese Begegnung (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) alles andere als bedeutungslos. Das fängt damit an, dass sie auf Rang 6 vorrücken, aber auch noch auf Platz 8 abrutschen können. Und es geht auch darum, PR in eigener Sache zu betreiben, nachdem sie zuletzt in Kiel beim 0:3 mit einem weitgehend müden Sommer-Kick aufgewartet hatten.

Klauß schickt die bestmögliche Elf auf den Platz

Somit ist klar, dass Trainer Robert Klauß den Sonntag nicht nutzen wird, um Akteuren aus der zweiten Reihe eine Bewährungschance einzuräumen oder einem aus dem Kreis der scheidenden Akteure ein Abschiedseinsatz zu schenken. Kein Thema ist es auch, auf den scheidenden Mittelfeld-Abräumer Tom Krauß zu verzichten: Der FCN wird mit der für ihn bestmöglichen Formation gegen die Knappen auflaufen, zumal diese selbst mit Blick auf den Meistertitel gewiss nicht im Freundschaftsspielmodus agieren werden. Auf zwei mögliche Startelf-Kandidaten muss Klauß dabei verzichten: Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger ist krank; bei Stürmer Pascal Köpke ist eine nach Saisonende vorgesehene Entfernung von Schrauben im Knie vorgezogen worden, damit er zur Vorbereitung auf die neue Saison sofort voll Gas geben kann.

Wir müssen versuchen, Schalke möglichst weit weg von unserem Strafraum zu halten. Robert Klauß

Doch zurück zum Sonntag: Der Schlüssel zum Erfolg wird für den FCN sein, ob und wie er das Flügelspiel nebst Flanken des Tabellenführers unterbinden kann. "Wir müssen versuchen, Schalke möglichst weit weg von unserem Strafraum zu halten", betont Klauß. Gelänge dies seiner Elf, wäre der Gegner gezwungen, des Öfteren aus dem Halbfeld ins Zentrum zu flanken, was wiederum der Innenverteidigung des FCN das Verteidigen erheblich erleichtern würde. Werden indes der bereits feststehende Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde wie auch seine kopfballstarken Nebenleute mit Zuspielen aus dem letzten Drittel oder gar von der Grundlinie aus gefüttert, sind Gegentore nur schwerlich zu verhindern.

Rechenspiele: Von Platz 6 bis 8 ist alles möglich

Apropos verhindern: Auch wenn in der schnelllebigen Zeit ein schlechter Abschluss im Umfeld beim Saisonstart in rund acht Wochen längst wieder in Vergessenheit geraten sein dürfte, so hätte er für Klauß sehr wohl einen Nachteil. "Wir haben es im vergangenen Jahr gesehen, dass ein gelungener Saisonabschluss der Mannschaft Schwung für die Vorbereitung geben kann." Zuletzt ist besagter Schwung ohnehin ein wenig ins Stocken geraten, von den vergangenen sieben Spielen konnte der FCN nur eins gewinnen. Beendet er am Sonntag seine Serie von vier sieglosen Partien, ist er auf jeden Fall Siebter, gewinnt Paderborn in Darmstadt nicht, geht’s dann um einen Rang hoch. Für Platz 6 könnte auch ein Remis reichen: Paderborn müsste dann verlieren, und das um sechs Tore schlechtere Heidenheim zu Hause gegen den KSC keinen Kantersieg landen.

Sextett wird verabschiedet

Was hingegen bereits feststeht. Eine Viertelstunde vor dem Anstoß wird der Club Torhüter Patric Klandt (38), Linksverteidiger Konstantin Rausch (32), Innenverteidiger Noel Knothe (23), Offensiv-Allrounder Nikola Dovedan (27) und die RB-Leipzig-Leihspieler Tom Krauß (20, Mittelfeld) und Dennis Borkowski (20, Sturm) offiziell verabschieden.