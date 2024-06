FCM verlängert mit Krempicki

Der 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Connor Krempicki verlängert. Zur Laufzeit machte der Zweitligist keine Angaben. Krempicki kam vor drei Jahren zum FCM, in der vergangenen Saison kam der 29-jährige Mittelfeldspieler in 21 Zweitliga-Partien zum Einsatz, in denen ihm vier Tore und zwei Vorlagen gelangen.