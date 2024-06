FCM präsentiert neuen Stürmer - Saftige Geldstrafe schmälert Budget

Der 1. FC Magdeburg hat am Montag nicht nur sein neues Heimtrikot für die Saison 2024/25 präsentiert, sondern auch einen Neuzugang. Das Budget für Sommertransfers wurde indes durch eine saftige Geldstrafe geschmälert.

Die vergangene Saison ist nun schon eine Weile zu Ende, doch am Montag gab es ein Nachspiel für den 1. FC Magdeburg: Das DFB-Sportgericht belegte den Zweitligisten mit einer Geldstrafe in Höhe von 144.600 Euro. Denn im Auswärtsspiel bei Hertha BSC am 16. Februar 2024 war etwas zu viel Feuer drin. So wurden aus dem ausverkauften Gäste-Fanblock Raketen in den Innenraum geschossen und an die 200 bengalische Feuer sowie vier Böller entzündet. Zusätzlich schossen Magdeburger Zuschauer nach DFB-Angaben mindestens zwei Feuerwerksbatterien mit jeweils mindestens 20 Schuss in den Innenraum, woraufhin der Schiedsrichter die Partie für eine Minute unterbrach.

Von der Geldstrafe kann der Verein bis zu 48.200 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2024 nachzuweisen wäre. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Magdeburg verpflichtet Stürmer Kaars

Derweil wirft die neue Saison ihre Schatten voraus. Am Tag des Magdeburger Trainingsstarts wurde mit Martijn Kaars vom niederländischen Zweitligisten Helmond Sport ein Stürmer verpflichtet. Kaars erzielte in der abgelaufenen Saison 21 Tore in 38 Pflichtspielen. In Magdeburg soll der 25-Jährige, der von 2014 bis 2018 im Ajax-Nachwuchs kickte und 2017 mit Amsterdam niederländischer A-Junioren-Meister wurde, den zu Hertha BSC abgewanderten Luca Schuler ersetzen.

"Wir sind sehr froh, dass wir zum Trainingsauftakt mit Martijn unseren Wunschspieler für den Sturm bekommen haben", erklärte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des FCM. Und Cheftrainer Christian Titz ergänzte: "Martijn ist ein sehr laufstarker und schneller Spieler, der in der abgelaufenen Saison viele Tore erzielt hat. Wir freuen uns, dass er bei uns ist."

Neues Trikot mit Magdeburger Dom

Ebenfalls am Montag präsentierte der FCM sein neues Heimtrikot für die Saison 2024/25. Es steht unter dem Motto "Zwischen Tradition und Moderne - die Magdeburger DNA". Auf der Vorderseite des blauen Jerseys ist der Magdeburger Dom zu sehen, im Nackenband "Stolz der Elbestadt" zu lesen.