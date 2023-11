FCM-Kapitän Condé findet klare Worte: "Müssen an der Mentalität arbeiten"

Der 1. FC Magdeburg rutschte nach der vierten Niederlage in Serie auf den 14. Platz in der Tabelle der 2. Bundesliga ab. Lediglich das bessere Torverhältnis hält den FCM noch von einem Abstiegsplatz fern.

Das spektakuläre 6:4 gegen Hertha BSC Anfang September war für den 1. FC Magdeburg das letzte Erfolgserlebnis in der Liga. Seit mittlerweile acht Spielen wartet der FCM nun auf einen Dreier - in der Zwischenzeit gab es ganze sechs Niederlagen zu verdauen. Und das nach dem vielversprechenden Saisonstart mit elf Punkten nach fünf Partien.

Auch im Ostderby gegen Tabellennachbar Hansa Rostock stand Magdeburg am Ende mit leeren Händen da. Dabei sah es zunächst nicht danach aus: Die Hausherren begannen eifrig und gingen erstmals seit dem Schalke-Spiel Mitte September wieder einmal in Führung. Danach verfielen sie aber in alte Muster, verpassten Chancen, die Führung auszubauen und kassierten nach dem Seitenwechsel zwei Gegentreffer, bei denen Torhüter Dominik Reimann jeweils patzte.

FCM-Kapitän kritisiert die Chancenverwertung

"Wir haben uns wieder selbst geschlagen", resümierte Kapitän Amara Condé das Ergebnis im Anschluss an die Partie. Man müsse lernen, sich für die gezeigte Leistung letztlich "zu belohnen".

Auch die Vielzahl an vergebenen Torgelegenheiten sprach der 26-Jährige klar an: "Du musst die Dinger machen, erst recht wenn man so viele klare Chancen rausspielt wie wir." Die Gegner hätten seinem Gefühl nach nicht so klare Chancen wie der FCM, würden daraus aber mehr Profit schlagen: "Momentan ist es so, dass der Gegner aus drei Chancen drei Tore macht und wir aus 15 Möglichkeiten nur ein Tor machen. Das müssen wir ändern", so Condé. Ganz so misslich ist die Lage allerdings nicht: Magdeburg steht mit 21 Treffern im mittleren Drittel der 2. Liga - sieben Teams trafen sogar noch seltener.

Der Punkt, an dem wir arbeiten müssen, ist die Mentalität. Amara Condé

Entgegen der Lage der Magdeburger in der Nähe der Abstiegszone, lasse sich der Kapitän nicht aus der Ruhe bringen. "Wir machen trotz allem vieles richtig, egal was von außen kommt." Condé schien fest davon überzeugt, dass bei entsprechend "harter Arbeit und Glaube an die eigene Stärke" auch wieder Punkte herausspringen.

"Einstellung" und "Bereitschaft" würden in der Mannschaft stimmen, erklärte er. "Der Punkt, an dem wir arbeiten müssen, ist die Mentalität."

In der Länderspielpause geht es jetzt vor allem darum, den Kopf freizubekommen. Danach wartet ein wegweisendes Duell, auswärts bei Tabellenschlusslicht Osnabrück.