FCK will gegen Braunschweig "das allerbeste Spiel der Saison"

Beim Topspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern können der FCK und Trainer Marco Antwerpen den zweiten Tabellenplatz erobern. Mit einem offenen Schlagabtausch rechnet der 50-Jährige nicht.

Am ersten Spieltag der Drittliga-Saison im Juli trennten sich Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig mit 0:0, nun treffen die beiden Teams wieder aufeinander (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Löwen belegen nach einer erfolgreichen Hinrunde den zweiten Platz, die Roten Teufel sind auf Rang sechs notiert. "Wir freuen uns auf das Spiel", so FCK-Coach Antwerpen auf der Pressekonferenz vor der Partie. Mit einem Sieg und Hilfe der Konkurrenz könnten die Roten Teufel sogar an den Braunschweigern vorbeiziehen und Platz zwei erobern, so dicht gestaffelt sind die Teams im oberen Tabellendrittel.

Antwerpen erwartet kein Offensiv-Feuerwerk

"Wir wollen in Braunschweig das allerbeste Spiel dieser Saison machen", so der 50-Jährige. "Es ist eine sehr routinierte Mannschaft mit noch vielen Spielern, die schon in der zweiten Liga gespielt haben. Sie stehen auf Platz zwei, da wollen wir auch gerne hin. Dementsprechend ist es unser Ziel, diese Mannschaft zu schlagen." Mit einem Unentschieden wäre der Trainer nicht zufrieden: "Wir wollen das Spiel gewinnen, ganz klar. Das ist unsere Denkweise, nur so agieren wir."

Ein torreiches Offensiv-Feuerwerk erwartete Antwerpen aber nicht, aufgrund der beiden stets konzentrierten Defensivreihen könne man "nicht von einem offenen Schlagabtausch ausgehen". Schon wenn Kaiserslautern ein Tor gelänge, habe man "eine hohe Chance, dieses Spiel zu gewinnen".

Im Mannschaftssport gehört es dazu, dass man sich entwickelt und nach vorne bringt. Marco Antwerpen

Antwerpen zog auch ein kleines Hinrunden-Resümee: "Wir hatten am Anfang Probleme, da mussten wir dann ein paar Strukturen aufbrechen." Dies sei gut gelungen, es gehöre "im Mannschaftssport schließlich dazu, dass man sich entwickelt und nach vorne bringt". In den letzten Spielen habe man "eindrucksvoll bewiesen", dass das Trainerteam und die Spieler hierzu in der Lage seien.