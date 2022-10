FCK verzweifelt an Mathenia - Fortuna schielt nach oben - Rostock jubelt nach Turbulenzen

Während Düsseldorf mit einem 2:1-Sieg in Kiel zur Spitzengruppe aufschloss, verpasste Kaiserslautern am Samstag gegen harmlose Nürnberger ein Tor. Rostock jubelte in Regensburg. Am Abend ist Spitzenreiter Darmstadt am Millerntor gefordert. Zum Auftakt des 14. Spieltags hatte Fürth das erste Spiel unter Alexander Zorniger gewonnen.

FCK ohne Abschlussglück: Weinzierl-Lauf hält

Zuletzt hatte der 1. FC Kaiserslautern seine Sieglos-Misere in Rostock beendet, doch im wegen des hohen Andrangs verspätet angepfiffenen Traditionsduell gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag ließ der Aufsteiger zwei Punkte liegen. Nach einer höhepunktarmen ersten Hälfte erhöhten die Hausherren vor vollem Haus den Druck, doch Club-Torwart Mathenia rettete mehrmals klasse, insbesondere gegen Boyd (68.). In der Schlussphase wurde ein Handelfmeter für den FCK zu Recht vom VAR einkassiert, weil kein Nürnberger, sondern Tomiak mit der Hand am Ball gewesen war (82.). Und so erkämpfte sich der offensiv völlig harmlose FCN ein 0:0-Remis - das vierte Pflichtspiel ohne Gegentor am Stück im vierten Spiel unter Trainer Markus Weinzierl.

Skrzybski-Tor zu wenig: Kownacki schießt Fortuna in die Spitzengruppe

Fortuna Düsseldorf hat das Verfolgerduell beim zuvor punktgleichen Tabellennachbarn Holstein Kiel gewonnen und darf sich nach dem 2:1-Sieg nach oben orientieren. Mit Verspätung belohnte sich die Thioune-Elf für eine starke Anfangsphase mit der Pausenführung (Appelkamp, 42.). Die Kieler, die kurzfristig auf die erkrankten Dähne und Bartels verzichten mussten und deshalb mit Zweitliga-Debütant Schreiber im Tor antraten, glichen durch das zehnte Tor von Toptorjäger Skrzybski aus (70.), kassierten aber einen VAR-Elfmeter, den der gefoulte Kownacki verwandelte (82.). Bitter für die Düsseldorfer allerdings: Kapitän Sobottka flog kurz vor Schluss nach einem taktischen Foul mit Gelb-Rot vom Platz.

Pröger mit links und rechts: Hansa beendet Sieglos-Serie

Hansa Rostock hat nach vier sieglosen Spielen wieder gewonnen - in Regensburg feierte die Härtel-Elf am Ende einer turbulenten Woche einen 3:0-Sieg. Pröger traf für die eiskalten Gäste erst mit links (7.), dann mit rechts (26.) und ebnete so früh den Weg. Zusätzliches Pech für den Jahn: Kennedy, der beim ersten Gegentor gerade behandelt wurde, musste verletzungsbedingt früh vom Platz. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Albers am Aluminium (53.) - stattdessen machte Ingelsson alles klar: Er überraschte - abgefälscht von Elvedi - den spekulierenden Stojanovic im Jahn-Tor im kurzen Eck (64.).

Zorniger-Debüt glückt, Bielefeld jetzt Letzter

Großer Jubel: Fürth siegte im Kellerduell gegen Bielefeld. IMAGO/Zink

Am Freitag hatte der Spieltag mit dem Duell Letzter gegen Vorletzter begonnen. Fürth ging mit dem neuen Trainer Alexander Zorniger ins Duell mit Bielefeld und durfte auch als erstes jubeln (Sieb, 30.). Das Kleeblatt war gegen harmlose Arminen offensiv etwas gefährlicher und verdiente sich somit diese Pausenführung. Kleine Randnotiz aus dem ersten Durchgang: Schiedsrichter Felix Brych musste wegen Kniebeschwerden behandelt werden, konnte aber weitermachen. In den zweiten 45 Minuten blieben die Hausherren die etwas bessere Mannschaft. Sieb verpasste den Doppelpack (58.), Raschls Schuss parierte Fraisl (70.). Am Ende musste sich Fürth, das durch Abiama die Entscheidung liegenließ (90.), über die vergebenen Chancen nicht ärgern, da Bielefeld an diesem Tag offensiv einfach zu ideenlos war - und jetzt neues Schlusslicht ist.

Magdeburg gleicht mit der letzten Aktion aus

Knapp war es auch im anderen Spiel des Abends. Magdeburg machte gegen Heidenheim zwar das Spiel und kratzte sogar an den 80 Prozent Ballbesitz, dem Aufsteiger fiel damit aber nicht viel ein. Gefährlicher war der FCH, der durch Thomalla in Führung ging (23.) und beinahe von einem Eigentor von Bell Bell profitierte (39.). Nach dem Seitenwechsel bot sich dasselbe Bild, der FCM hatte mehr vom Spiel, der FCH war gefährlicher, Kleindienst verpasste das 2:0 (47.). Insgesamt war der Aufsteiger in der Offensive einfach zu zahnlos und entwickelte kaum Gefahr - bis in die Schlussphase: Denn quasi mit der letzten Aktion der Partie traf Ito (90.+3) und sicherte Magdeburg somit einen Punkt.