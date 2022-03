FCK übersteht lange Nachspielzeit - Halle trotzt Primus Magdeburg

Am 29. Spieltag fand das Sachsen-Anhalt-Derby zwischen Spitzenreiter Magdeburg und Halle keinen Sieger. Das Verfolgerduell in Osnabrück ging glücklich an Kaiserslautern.

Der 1. FC Magdeburg konnte trotz hochkarätiger Chancen auch den zweiten Vergleich mit Halle in dieser Saison nicht gewinnen, aus der Revanche für das 2:3 im Hinspiel wurde nichts. Der Primus musste sich im Sachen-Anhalt-Derby mit einem 1:1 begnügen. Atik verschoss in Durchgang eins einen Elfmeter, Ceka bügelte den Fehlschuss des Topscorers aber verdient aus (71.). Der HFC, zuletzt mit vier Siegen aus fünf Spielen, kam durch Löder (80.) noch zum 1:1.

So rückte Kaiserslautern etwas näher an den FCM heran, nachdem die Roten Teufel das Verfolgerduell in Osnabrück glücklich für sich entscheiden konnten. Ein Treffer von Joker Boyd reichte, um sich an der Bremer Brücke durchzusetzen und Platz zwei zu untermauern. Lautern, das am Dienstag bei 1860 (1:2) nach 13 Partien wieder eine Niederlage kassiert hatte, untermauerte mit dem Dreier beim VfL Platz zwei.

MSV, FWK und Türkgücü siegen im Gleichschritt

Im Tabellenkeller fuhren Duisburg, Würzburg und Türkgücü wichtige Dreier ein. Mit Bakir und Hettwer stachen zwei Joker für den MSV binnen 80 Sekunden gegen Viktoria Köln zu, der FWK kam in der Nachspielzeit durch Kopacz zum Sieg in Wiesbaden und Vrenezi sicherte Türkgücü bei Dortmund II den 1:0-Erfolg.

Dritte Niederlage in Serie für Zwickau

Für Zwickau wird es jetzt wieder eng, weil der FSV in Freiburg früh ein Vermeij-Gegentor kassierte und am Ende zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Platz ging.