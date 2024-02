FCK trennt sich von Grammozis - Nachfolger gefunden

Für den 1. FC Kaiserslautern sieht es in der Liga aktuell düster aus. Der Verein hat nun auf die ausbleibenden Ergebnisse reagiert und wird sich von Trainer Dimitrios Grammozis (45) trennen.

Übereinstimmende Medienberichte decken sich mit kicker-Informationen: Grammozis, der am Dienstag noch das Mannschaftstraining leitete, wird an diesem Mittwoch freigestellt. Der Nachfolger steht bereits fest und soll ebenfalls heute präsentiert werden.

Grammozis war seit seinem Amtsantritt am 3. Dezember damit nur 73 Tage im Amt und geht als erster FCK-Trainer in die Geschichte ein, der innerhalb der ersten 100 Tage inmitten einer Saison wieder gehen muss. Die sportliche Bilanz in der Liga von fünf Niederlagen in sechs Spielen war fatal. Seine mitunter missverständliche und schlechte Kommunikation macht es nicht besser. Die Argumente von vereinzelt guten Phasen und der Einzug ins DFB-Pokalhalbfinale konnten den 45-Jährigen nicht retten.

Die 1:2-Heimniederlage gegen Paderborn besiegelte das Aus im Grunde. Dass erst vier Tage später gehandelt wurde, hat einen Grund: Geschäftsführer Thomas Hengen wollte nicht den gleichen Fehler wie bei der Freistellung von Dirk Schuster begehen und ohne Nachfolger da stehen. Der musste erst gesucht werden - und ist gefunden.

Bilanz eines Absteigers

Kaiserslautern braucht nun dringend einen Impuls, wenn es nicht wieder in die 3. Liga gehen soll. Der Traditionsverein hat nämlich von den vergangenen zwölf Ligaspielen zehn verloren, dazu gesellt sich ein Remis und eben der Sieg auf Schalke. Das liest sich wie die Bilanz eines Absteigers.