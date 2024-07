FCK trauert um Zeugwart Miethe - Trainingslager abgebrochen

Der 1. FC Kaiserslautern trauert um seinen langjährigen Zeugwart Peter Miethe. Wie der Zweitligist bekanntgab, ist der 62-Jährige bei einem tragischen Unfall im Trainingslager ums Leben gekommen.

Peter Miethe war über 20 Jahren für die Roten Teufel tätig gewesen, ehe er 2022 die Hauptverantwortung als Zeugwart nach dem Abgang von FCK-Urgestein Wolfgang Wittich übernahm. Am Donnerstagvormittag informierte der FCK über seine Social-Media-Kanäle nun über den Tod des 62-Jährigen.

"Tragischer Unfall" im Trainingslager

Die "gute Seele" des Vereins, so schreibt es der Zweitligist, sei am "am gestrigen Mittwochabend im Trainingslager in Mals bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Unsere Herzen sind gebrochen."

Miethe war der Mann im Hintergrund und für viele Belange rund um die Mannschaft zuständig. Bei Spielen fiel er vor allem auf, weil er ungeachtet der Temperaturen in kurzer Hose und T-Shirt am Spielfeldrand oder neben der Auswechselbank stand. Innerhalb des Teams war der ruhige, schweigsame Zeugwart, der als Sohn von Auswanderern in Südafrika zur Welt gekommen ist, Mitte der 1970er Jahre aber zurück nach Deutschland kam, sehr beliebt.

Man trauere "gemeinsam mit seiner Familie und seinen Freunden um einen großartigen Menschen" und werde "Piet", wie der Zeugwart von allen Spielern, Vereinsvertretern und Fans liebevoll genannt wurde, "sehr vermissen." Zahlreiche Fans und Vereine bekundeten unter der Bekanntmachung der Pfälzer auf Social Media ihr Bestürzen, Beileid und Trauer.

Weitere Angaben zu den Umständen von Miethes Tod machte der FCK nicht und bat zugleich darum, "aus Respekt gegenüber den Angehörigen von weiteren Nachfragen abzusehen."

Rote Teufel brechen Trainingslager ab

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der FCK die mitgereisten Fans in Folge des Todesfalls darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Trainingslager in Südtirol, das eigentlich noch bis Sonntag laufen sollte, abgebrochen wird. Damit dürfte wohl auch das geplante Testspiel gegen den FC St. Gallen abgesagt werden. Dieses hätte auf der Rückreise am Sonntag in Abtwil ausgetragen werden sollen (13 Uhr).