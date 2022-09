FCK-Trainer Schuster fehlt erkrankt

Am Sonntag empfängt der 1. FC Kaiserslautern Eintracht Braunschweig. Ob Trainer Dirk Schuster dabei auf der Bank sitzen wird, ist noch offen.

Ein grippaler Infekt hinderte den 54-Jährigen auch an diesem Mittwoch daran, dass Mannschaftstraining der Roten Teufel zu leiten. Schon am Dienstag fehlte Lauterns Cheftrainer. Sollte Dirk Schuster bis zum Duell mit Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr) nicht zurückkehren, wird ihn sein langjähriger Co-Trainer Sascha Franz vertreten. Der 48-Jährige begleitete Schuster schon auf seinen vergangenen Stationen in Aue, Darmstadt und Augsburg.

Rund 30.000 Karten sind für die anstehende Partie bereits abgesetzt. Personell stehen dem Trainerteam bis auf Ben Zolinski (Reha) und Anas Bakhat (Muskelfaserriss) alle Akteure in der Vorbereitung auf den 10. Spieltag zur Verfügung. Torhüter Andreas Luthe ist nach seiner Roten Karte beim 2:2 in Heideheim am Wochenende jedoch auch zum Zuschauen gezwungen.