FCK: Schuster vor dem Aus - Kommt Wimmer?

Überraschende Entwicklung beim 1. FC Kaiserslautern: Der Zweitligist verhandelt nach kicker-Informationen bereits mit Michael Wimmer, der bisherige Coach Dirk Schuster soll vor dem Aus stehen. Schuster hatte die Roten Teufel im Mai 2022 als Nachfolger von Marco Antwerpen übernommen und noch in die 2. Liga geführt. Dort spielte der FCK eine sorgenfreie Saison 2022/23, auch in dieser Spielzeit liegt Lautern mit 18 Punkten deutlich vor den Abstiegsrängen. Zuletzt gab es aber drei Niederlagen am Stück, in der Liga wartet der FCK seit fünf Partien auf einen Dreier.