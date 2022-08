FCK: Schuster fordert mehr Passgenauigkeit - und verspricht Transfers

Am Sonntagmittag tritt der Zweitligaaufsteiger 1. FC Kaiserslautern beim Absteiger Greuther Fürth an. FCK-Trainer Dirk Schuster schärft vor der Begegnung noch einmal die Konzentration seiner Spieler.

Nachdem der FCK zuletzt späte Gegentore (88. Minute gegen St. Pauli, 83. gegen Paderborn) kassiert hat und so auch am letzten Wochenende die erste Niederlage in dieser Zweitligasaison hinnehmen musste, fordert Schuster von seiner Mannschaft höchste Konzentration bis zum Schluss. "Die Fehler, die wir gemacht haben, waren in der Vergangenheit bei den Gegentoren die eine oder andere Kleinigkeit zu viel", so der FCK-Trainer in der Pressekonferenz vor der Begegnung in Fürth.

Der Gesamtauftritt seiner Schützlinge in der 2. Bundesliga scheint dem 54-Jährigen aber zu gefallen. Gegen die junge, aber schon bundesligaerfahrene Fürther Mannschaft möchte Schuster wieder mit einer ähnlich engagierten Leistung wie gegen Paderborn auftreten, dieses Mal aber mit "mehr Qualität und mit mehr Passgenauigkeit nach vorn".

Zuck gesperrt - Ritter und Niehues dabei

Darauf, wer den Rot-gesperrten Hendrick Zuck ersetzen wird, wollte sich Schuster noch nicht festlegen. Er freut sich viel mehr über die zahlreichen Möglichkeiten, die sich im Kader finden: "Auch Spieler, die vielleicht nicht unter den ersten Elf waren, haben gezeigt, dass sie unbedingt in diese Mannschaft wollen und dass ein guter Konkurrenzkampf entbrannt ist."

Neben Zuck werden auf jeden Fall Ben Zolinski, der ab Samstag ins Aufbautraining einsteigen wird, und Angelos Stavridis verletzungsbedingt fehlen. Innerhalb der Woche konnten Julian Niehues und Marlon Ritter nicht vollständig mittrainieren, da sieht der Trainer aber keine Ausfallgefahr.

Schuster verspricht weitere Transfers

"Es wird sich da definitiv etwas tun", so Schuster über die weiteren Transferplanungen. Er warnt aber auch: "Wir müssen dafür sorgen, dass diese Spieler, die wir holen, einschlagen und dass es keine Fehlschüsse gibt, wo wir auf wirtschaftlicher Seite Geld verbraten haben."

Innerhalb der nächsten Woche sollen die Gespräche finalisiert werden und dann sollen, so erhofft es sich Schuster, zwei bis drei neue Spieler vorgestellt werden können. "Wir sind auf einem guten Weg."