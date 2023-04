FCK reist mit neuer Zielvorgabe und "noch breiterer Brust" nach Braunschweig

Nachdem Kaiserslautern am vergangenen Spieltag die 40-Punkte-Markte erreichen konnte, ändert sich nun die Zielstellung der Roten Teufel, wie Trainer Dirk Schuster auf der Pressekonferenz erklärte.

Nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus den vorherigen drei Partien knackte der 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Spieltag die lang ersehnte 40-Punkte-Marke. Den Punktgewinn gegen Heidenheim (2:2), den sich die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster dank einer spektakulären Aufholjagd mit zwei späten Treffern in der Nachspielzeit sicherte, sah der 55-Jährige auch rund fünf Tage später auf der Pressekonferenz vor dem nächsten Ligaspiel als "verdient" an.

Schuster sieht Braunschweig-Spiel "sehr optimistisch" entgegen

Mit dem Erreichen der Bilanz von 40 Zählern gibt sich die Elf vom Betzenberg jedoch nicht zufrieden. Wie Schuster am Donnerstagmittag verriet, hat sich die Mannschaft inklusive des Trainerteams "in der Länderspielpause einfach mal ein paar Sachen erarbeitet, wie die Saison zu Ende geführt werden soll". Da es sich hierbei um eine "interne Geschichte" handelt, wollte der Coach zwar nicht genauer ins Detail gehen, fasste die besprochenen Ziele jedoch als "ambitioniert" zusammen und versicherte, dass seine Mannschaft "auch punktemäßig noch etwas oben draufsatteln möchte."

Nun geht es am kommenden Samstag für den FCK zu den abstiegsbedrohten Braunschweigern (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Eintracht steht vor dem 27. Spieltag lediglich aufgrund der besseren Tordifferenz auf dem 15. Tabellenplatz, also einen Rang vor Platz 16, auf dem sich derzeit Jahn Regensburg befindet. Aus Sicht von Schuster hat seine Mannschaft durch das "Heidenheim-Spiel eine noch etwas breitere Brust bekommen", weshalb er auch der bevorstehenden Partie "von unserer Seite sehr optimistisch" entgegenblickt: "Ich glaube, dass wir wieder mit der Bereitschaft, alles abzurufen im physischen Bereich, auch in der Lage sein könnten, aus Braunschweig etwas Zählbares mitzunehmen", so der Trainer.

Viel Lob für Braunschweigs "Unterschiedsspieler" Pherai

Nichtsdestotrotz hatte der Coach der Roten Teufel jedoch auch viele lobende Worte für den BTSV übrig: "Ich glaube, die Braunschweiger sind eine gefestigte Mannschaft, die einen Spielstil hat, der sehr erfolgreich sein kann und auf etwas einfachen Mitteln beruht", lautete die Einschätzung Schusters, der seine Aussage daraufhin nochmals präzisierte: "Sie arbeiten viel mit langen Bällen, stehen sehr kompakt, empfangen den Gegner teilweise in der eigenen Hälfte und legen sehr großen Wert aufs Umschaltspiel."

In den Vordergrund stellte er dabei insbesondere Immanuel Pherai, der für den FCK-Trainer "ein absoluter Unterschiedsspieler ist." In der Tat ist der zentrale offensive Mittelfeldspieler, der vor der Saison von Borussia Dortmunds Zweitvertretung nach Braunschweig gewechselt war, mit sechs Toren und vier Assists der Top-Scorer im Team. Auch an der zwischenzeitlichen Braunschweiger Führung beim 1:1 gegen den KSC am vergangenen Wochenende war der 21-Jährige mit seiner Kopfball-Vorlage für Torschütze Lion Lauberbach direkt beteiligt.

Redondo und Opoku fraglich - Tomiak "100-prozentig" fit

Beim Blick aufs Personal der Roten Teufel gab es derweil zwei Tage vor dem anstehenden Auswärtsspiel sowohl bei Kenny Prince Redondo, der erst in Teilbereiche des Trainings eingestiegen war, als auch bei Aaron Opoku noch keine Klarheit, ob die beiden für das Spiel in Braunschweig zur Verfügung stehen werden. Im Gegensatz zu den zwei Flügelspielern ist Boris Tomiak wieder "100-prozentig" einsatzfähig, nachdem der Innenverteidiger zum Anfang der Trainingswoche vorsichtshalber eine Pause eingelegt hatte.