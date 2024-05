FCK präsentiert neuen Hauptsponsor - und beendet Lotto-Partnerschaft nach über 70 Jahren

Der 1. FC Kaiserslautern treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison seit dem DFB-Pokalfinale mit Hochdruck voran. Nun vermeldeten die Roten Teufel auch abseits des Platzes Vollzug - bei der Suche nach einem neuen Hauptsponsor. Dafür muss eine traditionelle Partnerschaft enden.

Marlon Ritter und der FCK spielen bald in einem Trikot mit neuem Hauptsponsor. IMAGO/RHR-Foto

Das Unternehmen Löwen Entertainment ist bereits seit der vergangenen Saison rund um den FCK präsent. Die Marke Novoline war beispielweise sichtbar auf dem Ärmel des DFB-Pokaltrikots. Nun wird die Kernmarke des Unternehmes neuer Hauptsponsor sein. Die Partnerschaft ist erst einmal bis 2027 angelegt.

Löwen Entertainment, das aus dem Luftlinie rund 60 Kilometer entfernten Bingen am Rhein stammt, produziert und vertreibt Geldspielgeräte. Seit 1949 ist das Unternehmen im Bereich Glücksspiel und Unterhaltung aktiv, durch die Kernmarke Novoline bietet es auch virtuelle Automatenspiele an. Dafür wurde das Unternehmen als eines der ersten staatlich lizensiert.

"Wir stehen am Beginn einer großen gemeinsamen Ära", sagt Oliver Bagus, Geschäftsführer Gaming Technology bei Löwen Entertainment. "Wir beide - der Verein und unser Unternehmen - blicken auf eine lange Tradition zurück, und wir beide sind in Rheinland-Pfalz zu Hause und tief verwurzelt." FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen betont in der Vereinsmitteilung: "Das Engagement von Löwen Entertainment ermöglicht uns auch künftig finanzielle Stabilität, zudem ist uns die enge Bindung zu den regionalen Partnern sehr wichtig."

Lotto Rheinland-Pfalz muss nach über 70 Jahren weichen

Der Deal mit dem neuen Hauptsponsor aus dem Glücksspielbereich hat zur Folge, dass der FCK seine über 70-jährige Partnerschaft mit Lotto Rheinland-Pfalz beenden muss. Der Vertrag wird vorzeitig ausgelöst.

Das Unternehmen spielte in der wechselhaften Geschichte des FCK immer wieder eine Rolle - nicht nur als Sponsor. Anfang der 2000er Jahre stand das Unternehmen beispielsweise als vorübergehender Geldgeber zur Verfügung und gab dem Klub ein Darlehen, im Gegenzug trat der damals wirtschaftlich angeschlagene FCK die Transferrechte an Miroslav Klose ab.

"Lotto Rheinland-Pfalz stand mehr als 70 Jahre an der Seite des 1. FC Kaiserslautern, Fritz Walter eröffnete die Lotto-Annahmestelle mit der Nummer eins in Rheinland-Pfalz", sagt Jürgen Häfner, Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz. "Wir sind uns als Lotto Rheinland-Pfalz den Werten und der gesellschaftlichen Verantwortung sehr bewusst und stellen das Wohl des Vereins und der zahlreichen Anhänger des 1. FC Kaiserslautern in den Vordergrund. Deshalb kommen wir der Bitte des Vereins um vorzeitige Auflösung unseres Vertrages mit dem 1. FC Kaiserslautern nach."

"Das freundschaftliche Verhältnis vom FCK zu Lotto Rheinland-Pfalz wird aber natürlich auch ohne Geschäftsbeziehungen bestehen bleiben", ergänzt Hengen.