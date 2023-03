FCK passt Führungsstruktur an: Bugera steigt auf, Hajri wird technischer Direktor

Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen bekommt Unterstützung. Die GmbH & Co. KGaA des Vereins passt ihre Führungsstruktur an und schafft zwei neue Positionen: den kaufmännischen und den technischen Direktor.

Die Verantwortung im kaufmännischen Bereich trägt beim FCK Saskia Bugera. Bugera arbeitet schon lange im Verein und stieg nun von der kaufmännischen Leitung zur kaufmännischen Direktorin auf. Damit ist sie unter anderem für die Lizenzierung verantwortlich.

Dazu erfüllte die GmbH und Co. KGaA den Wunsch von Hengen: "Der Sport spielt da die erste Geige. Der Aufwand wird immer größer. Ein Kaderplaner würde in der täglichen Arbeit schon helfen", sagte der Geschäftsführer bereits im Januar im Interview mit dem kicker.

Hajri kehrt nach Kaiserslautern zurück

Keine zwei Monate später bekommt Hengen nun im technischen Bereich Unterstützung von einem Altbekannten am Betzenberg: Enis Hajri übernimmt in Kaiserslautern die Position als technischer Direktor Sport. Der 39-Jährige stand in der Saison 2012/13 in sechs Zweitligapartien für die Pfälzer auf dem Platz.

Hajri, der zuletzt als Scout für Hertha BSC tätig war, kümmert sich unter anderem um die Kaderplanung und hat einen Blick auf das Scouting.